बिहार में BJP विधायक की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, कार में सवार थे 5 लोग

वैशाली: हाजीपुर-मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग पर राजनगर सुरक्षित विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक सुजीत कुमार पासवान की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. घटना एनएच 22 पर काजीपुर थाना क्षेत्र धोबघट्टी गांव के पास में घटी है. विधायक समेत पांच लोग गाड़ी में मौजूद थे. सभी लोग सुरक्षित बताए जाते हैं.

BJP विधायक की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त: बताया गया कि विधायक सुजीत कुमार पासवान मधुबनी से पटना की ओर जा रहे थे. विधायक की स्कार्पियो अनियंत्रित हो गई और सीधे पिकअप के पिछले हिस्से में धक्का मार दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

पिकअप वाहन चालक फरार: घटना के तुरंत बाद पिकअप चालक स्थिति को भांपते हुए वाहन लेकर मौके से फरार होने में सफल हो गया. हादसे के बाद विधायक सुजीत कुमार पासवान कुछ देर तक मौके पर ही रहे और अपनी सुरक्षा टीम के साथ स्थिति का जायजा लिया. पूरी तरह सुरक्षित होने की पुष्टि के बाद वे दूसरी गाड़ी से पटना के लिए रवाना हो गए.

BJP विधायक की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त (ETV Bharat)

CCTV खंगाल रही पुलिस: काजीपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली. आसपास के सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर फरार पिकअप की पहचान करने में जुटी है. जानकारी के अनुसार विधायक अपने दो अंगरक्षक एक सहयोगी के साथ मधुबनी से पटना लौट रहे थे. इसी दौरान धोबघट्टी गांव के निकट विधायक की गाड़ी पिकअप से टकरा गई.