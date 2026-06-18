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धर्मशाला नगर निगम के कमिश्नर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे सुधीर शर्मा, जानें पूरा मामला

सुधीर शर्मा का आरोप है कि, नगर निगम कमिश्नर बार-बार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लेने का प्रयास किया है.

BJP MLA Sudhir Sharma on Dharamshala MC Commissioner
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 12:42 PM IST

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने नगर निगम धर्मशाला के कमिश्नर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही उनके खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की घोषणा की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि फव्वारा चौक के निर्माण कार्य के लिए विधायक निधि से राशि उपलब्ध करवाने और स्वयं शिलान्यास करने के बावजूद नगर निगम प्रशासन ने शिलान्यास पट्टिका को हटाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आनन-फानन में उद्घाटन करवा दिया.

सुधीर शर्मा का धर्मशाला नगर निगम कमिश्नर पर आरोप

सुधीर शर्मा का आरोप है, "यह केवल एक पट्टिका हटाने का मामला नहीं है, बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के अधिकारों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनता की भावनाओं का अपमान है. जिस परियोजना के लिए विधायक निधि से धनराशि स्वीकृत की गई और जिसका शिलान्यास विधिवत किया गया, उस पर राजनीतिक श्रेय लेने के उद्देश्य से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया गया. नगर निगम कमिश्नर पहले से ही कई विवादों के केंद्र में रहे हैं. अपने सरकारी आवास पर लाखों रुपए खर्च करने का मामला हो या फिर डंपिंग साइट से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को रोकने और स्मार्ट सिटी फंड्स के उपयोग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसके बावजूद सरकार द्वारा ऐसे अधिकारी को संरक्षण दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है."

कमिश्नर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे सुधीर शर्मा

सुधीर शर्मा ने कहा कि, नगर निगम कमिश्नर का व्यवहार न केवल जनप्रतिनिधियों के प्रति असम्मानजनक रहा है, बल्कि उन्होंने बार-बार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लेने का प्रयास किया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाते हुए कमिश्नर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाकर जवाबदेही तय की जाएगी.

सुधीर शर्मा ने कहा, फव्वारा चौक मामले सहित नगर निगम में हुए सभी विवादास्पद निर्णयों की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए, ताकि जनता के धन और अधिकारों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो सके. धर्मशाला की जनता सब कुछ देख रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जनहित और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मंच पर इस लड़ाई को मजबूती से रखने की बात कही है.

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