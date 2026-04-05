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CM सुक्खू के असम दौरे पर सुधीर शर्मा ने साधा निशाना, बोले- असम में कर रहे भ्रामक प्रचार, बोल रहे झूठ

सुधीर शर्मा ने कहा कि, "मुख्यमंत्री ने असम में दावा किया कि प्रदेश में कोई वित्तीय संकट नहीं है, सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन मिल रही है, महिलाओं को ₹1500 की गारंटी दी जा रही है और 59 वर्ष से ऊपर पुरुषों को भी इसका लाभ मिल रहा है. अगर सब कुछ इतना ही बेहतर है, तो फिर प्रदेश की जनता रोज-रोज सड़कों पर क्यों उतर रही है? मुख्यमंत्री जहां एक ओर 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक सबसे अमीर राज्य बनने के दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि यह व्यवहारिक और संभव नहीं है."

शिमला: असम विधानसभा चुनाव में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी असम पहुंचे और वहां पर पत्रकार वार्ता कर हिमाचल कांग्रेस सरकार द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यो का बखान किया. वहीं, भाजपा नेता एवं विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के असम दौरे के दौरान दिए गए बयानों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि, कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह करने में लगी हुई है और 'हकीकत से कोसों दूर सपनों का हिमाचल' देशभर में परोसा जा रहा है.

'एक ही सरकार में दो बयान- यह विकास नहीं, भ्रम की राजनीति'

सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि, जहां भी चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री वहां हिमाचल की झूठी तस्वीर पेश कर रहे हैं, जबकि प्रदेश के अंदर हालात बिल्कुल विपरीत है. यह सरकार 'बोल कुछ, कर कुछ और दिखा कुछ' के फॉर्मूले पर चल रही है. प्रदेश में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर खुली छूट देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार के संरक्षण में लूट का माहौल बना हुआ है.

'ऊपर से विकास के दावे, अंदर से सिस्टम ध्वस्त'

भाजपा विधायक ने कहा कि, ऊपर से विकास के दावे, अंदर से सिस्टम ध्वस्त- यही कांग्रेस सरकार की असली पहचान है. सुधीर शर्मा ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री के अब तक के सभी बयानों और जमीनी हकीकत की तुलना करें, सच अपने आप सामने आ जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के बीच जाकर सरकार के 'भ्रामक प्रचार' और 'वास्तविक स्थिति' को उजागर करेगी.

'असम को डर नहीं, भरोसा देने वाली सरकार की जरूरत'

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने असम दौरे की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है, "असम की जनता आज दोहरी मार झेल रही है- एक तरफ भाजपा का बेलगाम भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ उनकी आवाज़ को बेरहमी से दबाया जा रहा है. यह जनता के हकों के साथ खुला अन्याय है. असम की मेहनतकश जनता के संसाधनों को चंद लोगों के हाथों में सौंपा जा रहा है और आम लोगों को उनके ही अधिकारों से दूर किया जा रहा है. हमने हिमाचल प्रदेश में जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है और उनका हक दिलाने का काम कर रहे हैं. सत्ता का उद्देश्य सेवा और जवाबदेही होना चाहिए, लूट नहीं. जिस दिन असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसी दिन से जनता के हकों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी और संसाधनों पर पहला और अंतिम हक असम की जनता का होगा. असम को डर नहीं, भरोसा देने वाली सरकार चाहिए. सत्ता का इस्तेमाल अपने लिए नहीं, जनता के भविष्य को संवारने के लिए हो."

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