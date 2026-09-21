सीएम ऑफिस के लिए ₹50 करोड़, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए ₹30 करोड़ भी नहीं- सुधीर शर्मा
नए मुख्यमंत्री कार्यालय पर सुधीर शर्मा ने उठाए सवाल, 'प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच क्यों खर्च हो रही इतनी बड़ी राशि?'
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 3:43 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नए ऑफिस को लेकर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है. सुधीर शर्मा ने नए मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्माण और उस पर होने वाले खर्च को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में आर्थिक संसाधनों की कमी के बीच सरकार को प्राथमिकताओं पर विचार करना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री के नए कार्यालय को लेकर प्रदेशवासियों को तंज के अंदाज में बधाई दी.
सुधीर शर्मा का न्यू सीएम ऑफिस पर तंज
सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को सचिवालय में नया कार्यालय मिल रहा है. इस कार्यालय के निर्माण पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश का खजाना खाली है, दूसरी ओर अपने कार्यालय पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं. आज तक किसी मुख्यमंत्री को ₹50 करोड़ के कार्यालय की जरूरत नहीं पड़ी. सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं रहा कि किसी मुख्यमंत्री के कार्यालय के निर्माण पर इतनी बड़ी राशि खर्च की गई हो. अब लोग वैसे भी सचिवालय जाना ही नहीं चाहते हैं.
'शिक्षा संस्थानों के लिए धन की कमी क्यों?'
वहीं, सुधीर शर्मा ने सेंटर यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार नए मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्माण के लिए 50 करोड़ राशि खर्च कर रही है. वहीं, दूसरी ओर विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण के लिए ₹30 करोड़ नहीं दे पा रही है. सुधीर शर्मा ने सरकार से सवाल किया कि विकास और शिक्षा से जुड़े संस्थानों के लिए धन की कमी क्यों बताई जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्माण के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च की जा रही है.
ऑफिस फर्नीचर पर उठाए सवाल
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने नए कार्यालय में लगाए गए फर्नीचर को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने दावा किया कि नए कार्यालय में लगाए गए कुछ सोफों की कीमत प्रति सोफा ₹6 से ₹7 लाख तक बताई जा रही है और उनके बाकायदा बिल बनाए गए हैं. सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी सवाल किए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए कि आने वाले समय में राज्य के पास कुछ भी शेष न रहे.
"प्रदेश सरकार को ऐसी स्थिति नहीं बनानी चाहिए कि प्रदेश, प्रदेश न रहे, कहीं केंद्र शासित प्रदेश न बन जाए." - सुधीर शर्मा, भाजपा विधायक