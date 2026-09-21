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सीएम ऑफिस के लिए ₹50 करोड़, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए ₹30 करोड़ भी नहीं- सुधीर शर्मा

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ( File ETV Bharat )