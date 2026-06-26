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'इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता तो सेवा विस्तार क्यों?' रिटायर्ड IAS ऑफिसर के एक्सटेंशन पर फिर बवाल

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने रिटायर्ड IAS ऑफिसर के एक्सटेंशन पर एक सरकारी दस्तावेज का हवाला देते हुए सवाल किए.

Sudhir Sharma questions retired IAS Prabodh Saxena extension
सुधीर शर्मा ने रिटायर्ड IAS प्रबोध सक्सेना के एक्सटेंशन पर उठाए सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 11:25 AM IST

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शिमला: भाजपा नेता एवं विधायक सुधीर शर्मा ने एक बार फिर सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है. एक सरकारी दस्तावेज का हवाला देते हुए भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने रिटायर्ड IAS ऑफिसर के एक्सटेंशन को लेकर प्रदेश सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे हैं. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक पत्र नहीं, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाने वाला दस्तावेज है.

सरकारी दस्तावेज में है उल्लेख

सुधीर शर्मा ने कहा कि 17 अक्टूबर 2025 को कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना के संबंध में भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. पत्र में यह भी उल्लेख है कि सीबीआई जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है.

"पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस में मामला लंबित हो, चार्जशीट दायर हो चुकी हो या फिर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हो, तो ऐसे अधिकारी को Integrity Certificate (विजिलेंस क्लीयरेंस) जारी नहीं किया जा सकता. पत्र के अंतिम भाग में साफ शब्दों में "Integrity cannot be certified." लिखा गया है." - सुधीर शर्मा, भाजपा विधायक

रिटायर्ड IAS के सेवा विस्तार पर गंभीर सवाल

सुधीर शर्मा ने कहा कि जब सरकार खुद अपने अधिकारिक पत्र में लिख रही थी कि संबंधित अधिकारी की इंटीग्रिटी प्रमाणित नहीं की जा सकती है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर ऐसे अधिकारी को सेवा विस्तार (Extension) क्यों दिया गया है? उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर खुद सरकार के रिकॉर्ड पर प्रश्नचिह्न मौजूद था, तो उस तथ्य को लगभग एक साल तक जनता, कोर्ट और पूरे प्रशासनिक तंत्र से क्यों छुपाया गया? आखिर इस तथ्य को छुपाने से किसे लाभ पहुंचाया गया?

Sudhir Sharma questions retired IAS Prabodh Saxena extension
सरकारी दस्तावेज (HP Govt)

अन्य अधिकारियों के सेवा विस्तार पर भी प्रश्नचिह्न !

सुधीर शर्मा ने कहा कि ये मामला सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं है. प्रदेश सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ऐसे अन्य अधिकारी भी हैं, जिनके खिलाफ गंभीर मामले लंबित होने के बावजूद उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां या सेवा विस्तार दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश पहले से आर्थिक संकट से गुजर रहा है. ऐसे में जिन अधिकारियों की सत्यनिष्ठा पर स्वयं सरकारी रिकॉर्ड सवाल उठा रहे हों, उन्हें सेवा विस्तार देकर प्रदेश के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने की क्या मजबूरी थी? सरकार को यह भी बताना चाहिए कि ऐसे कौन से असाधारण कारण थे जिनकी वजह से नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई.

"लोकतंत्र में सच को दबाया नहीं जा सकता. सरकार को जनता के सामने हर प्रश्न का तथ्यात्मक उत्तर देना ही होगा." - सुधीर शर्मा, भाजपा विधायक

मामले की पारदर्शी जांच की मांग

भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने कहा कि ये मामला सिर्फ प्रशासनिक फैसले का नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन का है. लोकतंत्र में सरकार तथ्यों को छिपाकर नहीं चल सकती. अगर सरकारी रिकॉर्ड में कोई तथ्य दर्ज है, तो उसे जनता और न्यायालय से छिपाना अत्यंत गंभीर विषय है. सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराई जाए, सेवा विस्तार देने की परिस्थितियों को सार्वजनिक किया जाए और जिन अधिकारियों और निर्णय कर्ताओं की भूमिका रही है, उसकी जवाबदेही तय की जाए.

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