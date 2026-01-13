'सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ₹30 करोड़ जमा नहीं करवा पाई सुक्खू सरकार, प्रदेश के बाहर के वकीलों को दे दिए 120 करोड़'
मंडी के बाद अब धर्मशाला से भाजपा ने प्रदेश सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है.
Published : January 13, 2026 at 6:17 PM IST
धर्मशाला: सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तय 30 करोड़ रुपये जमा न कर पाने को लेकर हिमाचल की सुक्खू सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है. भाजपा नेता और धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने इस मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि जहां धर्मशाला जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास कार्य ठप पड़े हैं, वहीं प्रदेश के बाहर के वकीलों को 120 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया. सुधीर शर्मा ने इसे सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला फैसला बताया.
'बीपीएल सूची से बाहर हुए सैकड़ों गरीब परिवार'
सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के फैसलों से सैकड़ों गरीब परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि धर्मशाला ब्लॉक की लगभग 27 पंचायतों में पहले बीपीएल परिवारों की संख्या सैकड़ों में होती थी, जो अब घटकर दर्जनों में रह गई है, जबकि कई पंचायतों में यह संख्या शून्य हो चुकी है. उन्होंने इसे गरीब विरोधी कदम बताते हुए कहा कि बिना सोचे-समझे मुख्यमंत्री के निर्देशों पर गरीबों के अधिकार छीने जा रहे हैं.
सुधीर शर्मा ने कहा कि नियम पहले भी थे, लेकिन उस समय इतनी बड़ी संख्या में परिवार बीपीएल सूची से बाहर नहीं हुए. यह अपने आप में सरकार की मंशा को उजागर करता है. उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को अदूरदर्शी बताते हुए कहा कि कुछ छुटभैये नेताओं की सलाह पर पूरे हिमाचल, खासकर धर्मशाला को बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है.
मुख्यमंत्री को खुली चुनौती
भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वह उनसे जितनी राजनीति करनी है करें, लेकिन हिमाचल और धर्मशाला की जनता को बख्श दें. उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर भाजपा चुप नहीं बैठेगी और हर मंच पर आवाज उठाई जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की धर्मशाला से ईर्ष्या जगजाहिर है. उन्होंने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 30 करोड़ रुपये आज तक जमा नहीं करवाए गए, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं और शहर में कोई नया विकास कार्य शुरू नहीं हुआ. पीडब्ल्यूडी और जलशक्ति विभाग में ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो पा रहा, जिससे विकास पूरी तरह रुक गया है.
'अफसरशाही में डर का माहौल'
सुधीर शर्मा ने कहा कि स्कूलों और पंचायतों में कर्मचारियों को डराने का काम किया जा रहा है. कांगड़ा कार्निवाल के दौरान अफसरों से उगाही के आरोप लगे थे, जिसे पूरे प्रदेश ने देखा. आज अधिकारी भय के माहौल में काम करने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि ओबीसी भवन, सब्जी मंडी और खड्डों का तटीकरण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं. जमघट और मोमण कूहल को जाइका प्रोजेक्ट में शामिल करने के झूठे दावे कर जनता को गुमराह किया गया.
मुआवजा घोटाले की जांच की मांग
विधायक ने दाड़ी मैदान में ट्रेड फेयर लगाए जाने की तैयारी पर कड़ा विरोध जताया. उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होगा और बच्चों के खेलने का मैदान प्रभावित होगा. धर्मशाला के खेल मैदान खेल गतिविधियों के लिए हैं, न कि व्यावसायिक आयोजनों के लिए. सुधीर शर्मा ने एयरपोर्ट विस्तार के नाम पर हुए मुआवजा घोटाले की जांच के लिए केंद्र सरकार से मामला उठाने की बात भी कही. साथ ही सरकारी भू-माफिया और राजस्व विभाग पर दबाव बनाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की.
