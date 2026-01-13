ETV Bharat / state

'सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ₹30 करोड़ जमा नहीं करवा पाई सुक्खू सरकार, प्रदेश के बाहर के वकीलों को दे दिए 120 करोड़'

धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ( FILE@ETVBHARAT )

धर्मशाला: सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तय 30 करोड़ रुपये जमा न कर पाने को लेकर हिमाचल की सुक्खू सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है. भाजपा नेता और धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने इस मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि जहां धर्मशाला जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास कार्य ठप पड़े हैं, वहीं प्रदेश के बाहर के वकीलों को 120 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया. सुधीर शर्मा ने इसे सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला फैसला बताया. 'बीपीएल सूची से बाहर हुए सैकड़ों गरीब परिवार' सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के फैसलों से सैकड़ों गरीब परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि धर्मशाला ब्लॉक की लगभग 27 पंचायतों में पहले बीपीएल परिवारों की संख्या सैकड़ों में होती थी, जो अब घटकर दर्जनों में रह गई है, जबकि कई पंचायतों में यह संख्या शून्य हो चुकी है. उन्होंने इसे गरीब विरोधी कदम बताते हुए कहा कि बिना सोचे-समझे मुख्यमंत्री के निर्देशों पर गरीबों के अधिकार छीने जा रहे हैं. सुधीर शर्मा ने कहा कि नियम पहले भी थे, लेकिन उस समय इतनी बड़ी संख्या में परिवार बीपीएल सूची से बाहर नहीं हुए. यह अपने आप में सरकार की मंशा को उजागर करता है. उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को अदूरदर्शी बताते हुए कहा कि कुछ छुटभैये नेताओं की सलाह पर पूरे हिमाचल, खासकर धर्मशाला को बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है. मुख्यमंत्री को खुली चुनौती