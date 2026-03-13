जिस कंपनी का एयर एंबुलेंस हुआ था दुर्घटनाग्रस्त, हेमंत कैबिनेट ने वीवीआईपी उड़ान के लिए उसे दिया एक्सटेंशन, विपक्ष ने उठाए सवाल

जिस कंपनी का एयर एंबुलेंस हुआ था दुर्घटनाग्रस्त, हेमंत कैबिनेट ने वीवीआईपी उड़ान के लिए उसे दिया एक्सटेंशन, विपक्ष ने उठाए सवाल
हेमंत कैबिनेट से वीवीआइपी उड़ान के लिए जिस कंपनी को एक्सटेंशन दिया है, उसे लेकर विपक्ष सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है.
Published : March 13, 2026 at 5:01 PM IST
रिपोर्टः उपेंद्र कुमार
रांची: जिस रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का एयर एम्बुलेंस विगत 23 फरवरी को चतरा में क्रैश हो गया था और उसमें 07 लोगों की मौत हो गयी थी, तब राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने रेड बर्ड एयरवेज की सेवा को घटिया करार दिया था, उसी कंपनी को अब सरकार ने राज्य के वीवीआइपी और वीआईपी की सरकारी उड़ान के लिए मनोनयन के आधार पर अगले छह महीनों के लिए सेवा विस्तार यानी एक्सटेंशन दिया है.
डील और पैसे का खेल: बीजेपी विधायक
12 मार्च को हेमंत कैबिनेट की बैठक में इस संदर्भ में लिया गया फैसले पर राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के विधायकों ने इसे एक बड़ी डील और पैसे का खेल करार दिया है. पांकी से बीजेपी विधायक शशिभूषण मेहता कुशवाहा ने कहा कि जिस कंपनी के एयर एम्बुलेंस की दुर्घटना में हुई थी, उसी कंपनी को राज्य में वीवीआईपी और वीआईपी उड़ान के लिए कैसे अगले छह महीनों के लिए मनोनयन के आधार पर एक्सटेंशन मिल गया.
मृतकों के परिजनो को नहीं मिला मुआवजा
बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि एयर एम्बुलेंस क्रैश करने के बाद कंपनी के रांची कार्यालय में ताला लग गया था, इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को एक पैसा भी मुआवजा के रूप में नहीं मिला है और दूसरी ओर उसी कंपनी को वीवीआईपी और वीआईपी के एयर मूवमेंट के लिए कार्य विस्तार कैसे मिल गया?
जिसे करना चाहिए ब्लैक लिस्टेड उसे दिया जा रहा है सम्मान: शशिभूषण मेहता कुशवाहा
शशिभूषण मेहता कुशवाहा ने कहा कि जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए था, उस कंपनी को शॉल-चादर ओढ़ाकर एक्सटेंशन दिया जा रहा है, यह कौन सा खेल हुआ है. पांकी विधायक ने चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे में मारे गए सभी लोगों को 5-5 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है.
एक्सटेंशन के पीछे कमीशन का हाथ: सीपी सिंह
पूर्व मंत्री एवं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने मनोनयन के आधार पर रेड बर्ड एयरवेज को अगले छह महीने के लिए एक्सटेंशन दिए जाने के पीछे कमीशन का खेल को मुख्य वजह बताते हुए कहा कि इस सरकार में जहां 10 रुपये भी कमीशन मिलने वाला है, वह डील हो जाएगा. सीपी सिंह ने कहा कि इस सरकार को लोगों की जान से कोई लेना देना नहीं है बल्कि कमीशन इनको चाहिए.
रांची से दिल्ली जाने के दौरान चतरा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था एयर एम्बुलेंस
बता दें कि फरवरी महीने में रांची से एक बर्न मरीज को बेहतर इलाज के लिए रांची से दिल्ली ले जाने के क्रम में रेड बर्ड एयरवेज का एयर एम्बुलेंस चतरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस दुर्घटना में मरीज के साथ साथ एयर एम्बुलेंस के पायलट, को-पायलट, डॉक्टर्स सहित कुल सात लोगों की मौत हो गयी थी. तब राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री ने भी "रेड बर्ड" की सेवा को बेहद खराब करार दिया था.
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