BJP विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का निधन, सर्किट हाउस की बैठक के दौरान आया हार्ट अटैक

बैठक के दौरान बिगड़ी तबीयत: मिली जानकारी के अनुसार, सर्किट हाउस में प्रदेश के पशुधन मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक चल रही थी. विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल भी इस बैठक में मौजूद थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बैठक के दौरान ही उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और वे अचेत हो गए. आनन-फानन में उन्हें एंबुलेंस के जरिए मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बरेली: यूपी के बरेली के सर्किट हाउस में शुक्रवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान फरीदपुर विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें तत्काल निजी अस्पताल (मेडिसिटी) में भर्ती कराया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनके निधन की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी शोक व्याप्त है. सीएम योगी ने भी श्याम बिहारी के निधन पर शोक जताया है.

बरेली की राजनीति में कद और व्यक्तित्व: डॉ. श्याम बिहारी लाल बरेली की राजनीति का एक अत्यंत विनम्र और बौद्धिक चेहरा थे. उनका कद केवल एक विधायक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रबुद्ध राजनेता के रूप में भी बहुत ऊंचा था.

शिक्षित और सरल व्यक्तित्व: वह अपनी उच्च शिक्षा और सौम्य व्यवहार के लिए जाने जाते थे. विपक्षी दलों के नेता भी उनकी शालीनता के कायल थे.

क्षेत्रीय पकड़: फरीदपुर विधानसभा सीट पर उनकी मजबूत पकड़ थी. उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास और जनसमस्याओं के समाधान के लिए सदैव मुखर होकर कार्य किया.

पार्टी के स्तंभ: वह भाजपा के उन जमीनी नेताओं में से थे, जिन्होंने संगठन को बरेली के ग्रामीण अंचलों में मजबूती प्रदान की.

कार्यकर्ताओं में शोक की लहर: विधायक के निधन की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर और उनके आवास पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई. कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अपना नेता नहीं, बल्कि एक अभिभावक खो दिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.

डॉ. श्याम बिहारी लाल का जाना बरेली के राजनीतिक इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत है.