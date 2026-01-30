ETV Bharat / state

भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का जाति प्रमाण पत्र मामला, सत्यापन समिति ने सुनी दोनों पक्षों की दलील

जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित प्रतापपुर वाड्रफनगर विधानसभा सीट से पिछले चुनाव में भाजपा के टिकट पर शकुंतला सिंह पोर्ते जीत कर विधायक बनी.

भाजपा विधायक जाति प्रमाण पत्र मामला
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 10:21 AM IST

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर वाड्रफनगर क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर निर्वाचित विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र का विवाद फिर सुर्खियों में है. इस मामले में गुरुवार को जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के सामने दोनों पक्षों की सुनवाई हुई. जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय हुई है.

जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित प्रतापपुर वाड्रफनगर विधानसभा सीट से साल 2023 का विधानसभा चुनाव जीत कर शकुंतला सिंह पोर्ते विधायक बनी. लेकिन विधायक की जाति को फर्जी बताकर सर्व आदिवासी समाज ने याचिका दायर की. दायर की गई याचिका में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति में सुनवाई चल रही है.

विधायक के फर्जी जाति प्रमाण पत्र का पुख्ता प्रमाण होने का दावा

सर्व आदिवासी समाज की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सत्यापन समिति ने दोनों पक्षों को सुना है. "हमारा पक्ष ये है कि समिति जो भी निर्णय करना चाहती है निर्णय कर दे. इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि निर्णय कौन चाहता है और निर्णय कौन लंबित रखना चाहता है. हम ये चाहते हैं कि तर्क के आधार पर मामले में फैसला दिया जाए. नियम के अनुसार 30 दिनों के अंदर इन्हे निर्णय करना है. अभी ये क्षेत्राधिकार के विषय पर जा रहे हैं, जब किताबों में लिखा है कि क्षेत्राधिकार है तो न होने का सवाल ही नहीं उठता है." वकील ने कहा कि उन्हें यदि यहां से न्याय नहीं मिलता है तो वे दूसरे कोर्ट जाएंगे और न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे.

वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी श्रीवास्तव ने आगे कहा कि फर्जी जाति को लेकर उन्होंने पुख्ता प्रमाण दिए हैं. उस प्रमाण में स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या जाति प्रमाण पत्र माता और पिता के नाम से होता है. जाति कभी पति से नहीं आती है. वकील ने कहा कि विधायक का जाति प्रमाण पत्र गलत है.

19 फरवरी को अगली सुनवाई

कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले की पिछली सुनवाई के दिन कर्मचारियों की हड़ताल थी, जिसकी वजह से सुनवाई टल गई थी. 29 जनवरी को इस मामले में जिला स्तरीय समिति ने सुनवाई की. जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित रहे, अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 19 फरवरी को है, जिसपर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

