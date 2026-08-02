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बीजेपी विधायक ने हाथ जोड़कर मांगी माफी, कहा - मेरे बयान को तोड़ मरोड़कर किया गया पेश

सूरजपुर: जाति प्रमाण पत्र को लेकर पूर्व में विवादों में रह चुकीं बीजेपी विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बीते दिनों शकुंतला सिंह पोर्ते ने एक बयान दिया था जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया. ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था. जिसके बाद अब प्रतापपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने विवाद बयान पर माफी मांग ली है. शकुंतला सिंह पोर्त ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़कर दिखाया. विधायक ने कहा कि फिर भी अगर किसी को मेरे बयान से ठेस पहुंची है, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं. विधाक ने पुलिसकर्मियों और वकील समुदाय से माफी मांगी है.

विधायक के खिलाफ फूटा गुस्सा

दरअसल, कुछ दिन पहले विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते हरिनंदन राजवाड़े हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थीं. इसी दौरान बातचीत में उन्होंने ऐसा बयान दिया था, जिस पर पुलिस विभाग और अधिवक्ता समुदाय ने कड़ी नाराजगी जताई थी. पीड़ित परिवार से चर्चा के दौरान विधायक ने कहा था कि "वकील और पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनके बच्चे अपंग पैदा होते हैं और उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है."