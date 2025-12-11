ETV Bharat / state

भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर सुनवाई, बलरामपुर कलेक्ट्रेट के पास धारा 144

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित प्रतापपुर वाड्रफनगर विधानसभा सीट से 2023 विस चुनाव में भाजपा की टिकट पर शकुंतला सिंह पोर्ते विधायक निर्वाचित हुई.

बलरामपुर: वाड्रफनगर प्रतापपुर विधानसभा सीट से वर्तमान में भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में सुर्खियों में है.

बीते 27 नंवबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और धरना दिया. सर्व आदिवासी समाज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि, प्रतापपुर वाड्रफनगर की वर्तमान विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का जाति प्रमाण पत्र उनके पति के आधार पर बना है जबकि नियमों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम दर्ज किया जाता है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर को छानबीन समिति गठित कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. जिसके बाद जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने शकुंतला सिंह पोर्ते को नोटिस जारी करने उन्हें मूल दस्तावेज पेश करने को कहा.

विधायक के जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई

जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक के मद्देनजर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के पांच सौ मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया.बैठक के दौरान काफी संख्या में भीड़ एकत्रित होने की संभावना है, जिसके कारण भीड़ के आक्रोश एवं तनाव की स्थिति निर्मित होने से विवाद की संभावना है. कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने और बाधा पहुंचाने के साथ शासकीय संपति को क्षति पंहुचाने की आशंका को देखते हुए धारा 144 लागू किया गया है.

धारा 144 क्या है

इस स्थिति के मद्देनजर बलरामपुर जिला कार्यालय के आसपास ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को छोड़कर भले ही ये अनुज्ञप्तिधारी हों, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार को लेकर नहीं चलेगा, साथ ही जिला कार्यालय बलरामपुर के 500 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सभा, रैली, जुलूस-प्रदर्शन, धरना, हड़ताल किया जाना प्रतिबंधित होगा. एक समय में किसी स्थान पर 4 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकेंगे.

धारा 144 का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

यह आदेश 11 दिसम्बर 2025 से आगामी आदेश तक बलरामपुर संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 500 मीटर के दायरे में प्रभावशील रहेगा. धारा 144 का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

