मुरादाबाद में भाजपा MLA के भाई पर हमला; दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, आरोपी गिरफ्तार
विधायक रितेश गुप्ता जिला अस्पताल पहुंचे और घायल भाई का हाल जाना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 10:22 AM IST
मुरादाबाद: भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक रितेश गुप्ता के भाई पर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया. हमले के समय विधायक के छोटे भाई अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहे थे. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. यह जानने की कोशिश की जा रही है कि हमला क्यों किया गया.
जानकारी के अनुसार, विधायक रितेश गुप्ता के छोटे भाई अमित गुप्ता रविवार रात अपनी सर्राफा दुकान बंद करते घर लौट रहे थे. इसी दौरान एक युवक अभिषेक ने उनपर हमला कर दिया. घायल अमित को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनका इलाज किया जा रहा है. सूचना मिलते ही नगर विधायक रितेश गुप्ता जिला अस्पताल पहुंचे और घायल भाई का हाल जाना. इस दौरान उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे.
विधायक रितेश गुप्ता ने बताया कि उनके भाई पर घर जाते समय एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया है. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है.
क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया ने बताया कि विधायक के भाई के साथ मारपीट क्यों की गई, इसकी जांच की जा रही है. मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें: मुरादाबाद में वाइन शॉप पर युवक की गोली मारकर हत्या; गुस्साए परिवार वालों ने हाईवे किया जाम
यह भी पढ़ें: वाराणसी में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म आरोपी का हाफ एनकाउंटर; बहराइच मुठभेड़ में 4 गिरफ्तार, मुरादाबाद एनकाउन्टर में 1 बदमाश घायल