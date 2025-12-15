ETV Bharat / state

मुरादाबाद में भाजपा MLA के भाई पर हमला; दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, आरोपी गिरफ्तार

विधायक रितेश गुप्ता भाई को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुरादाबाद: भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक रितेश गुप्ता के भाई पर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया. हमले के समय विधायक के छोटे भाई अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहे थे. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. यह जानने की कोशिश की जा रही है कि हमला क्यों किया गया.

विधायक रितेश गुप्ता (Video Credit: ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, विधायक रितेश गुप्ता के छोटे भाई अमित गुप्ता रविवार रात अपनी सर्राफा दुकान बंद करते घर लौट रहे थे. इसी दौरान एक युवक अभिषेक ने उनपर हमला कर दिया. घायल अमित को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनका इलाज किया जा रहा है. सूचना मिलते ही नगर विधायक रितेश गुप्ता जिला अस्पताल पहुंचे और घायल भाई का हाल जाना. इस दौरान उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे.