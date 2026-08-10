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BSP लोहा चोरी केस में विधायक रिकेश सेन को धमकी, सोशल मीडिया पर धमकाया

बीएसपी में लोहा चोरी केस का मुद्दा तूल पकड़ चुका है. अब विधायक रिकेश सेन को धमकी मिल रही है

BJP MLA Rikesh Sen
बीजेपी विधायक रिकेश सेन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 10:56 PM IST

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दुर्ग: भिलाई इस्पात संयंत्र यानी BSP में कथित लोहा और स्क्रैप चोरी का मामला अब सियासी और सुरक्षा के मुद्दे तक पहुंच गया है. वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन लंबे समय से संयंत्र से जुड़े कथित स्क्रैप चोरी के मामले को लेकर आवाज उठा रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर विधायक को धमकी भरा कमेंट किए जाने का मामला सामने आया है. एक यूजर ने विधायक को सावधान करते हुए दावा किया कि लोहा चोर उनके पीछे हैं और यूपी-बिहार के शूटर ड्यूटी पर लगाए गए हैं.

हम किसी से डरने वाले नहीं- रिकेश सेन

विधायक रिकेश सेन ने इस कथित धमकी पर बेबाक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं. राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा को लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी.वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं. विधायक के मुताबिक, उनकी पहल के बाद मामले को लेकर जांच की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है.

प्रदेश में कानून का राज है और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है- रिकेश सेन, बीजेपी विधायक

इसी बीच सोशल मीडिया पर विधायक की सुरक्षा को लेकर एक धमकी भरा कमेंट सामने आया. इसमें दावा किया गया कि लोहा चोरी में शामिल लोग विधायक के पीछे पड़े हैं और यूपी-बिहार के शूटरों को ड्यूटी पर लगाया गया है. कमेंट सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया. विधायक रिकेश सेन ने कथित धमकी को लेकर अपने तेवर नरम नहीं किए.

जनता के हित में काम करता रहूंगा- रिकेश सेन

विधायक रिकेश सेन ने साफ किया कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ उनकी आवाज उठती रहेगी. विधायक ने अपने अंदाज में यह भी कहा कि यूपी-बिहार से शूटर आएंगे भी तो वे उनकी बात और जनता के हित में किए जा रहे काम को देखकर बंदूक छोड़कर गले लगाने को मजबूर हो जाएंगे.

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IRON THEFT AT BHILAI STEEL PLANT
RIKESH SEN THREATENED
वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन
छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था
BJP MLA RIKESH SEN

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