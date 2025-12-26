ETV Bharat / state

भाजपा विधायक रेणुका सिंह का पलटवार, सड़कों का श्रेय लेने के आरोपों पर दिया ये जवाब

सोनहत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अब विकास का नहीं बल्कि सियासी टकराव का मुद्दा बन चुकी है.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ETV Bharat Chhattisgarh)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

December 26, 2025

Updated : December 26, 2025 at 1:02 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी जिले के भरतपुर-सोहनत में सड़कें बनें या न बनें, लेकिन उनके श्रेय को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता खुले तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.

गुलाब कमरो ने साधा निशाना

कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने वर्तमान विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह पर तीखा हमला बोला. गुलाब कमरो ने कहा कि सोशल मीडिया पर यह झूठ फैलाया जा रहा है कि भरतपुर-सोनहत में सड़कों का जाल उनके व्यक्तिगत प्रयासों से बिछ रहा है और यह विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सड़क निर्माण वाला क्षेत्र बन गया है.

इतने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री होकर बिना सच्चाई, बिना तथ्य और बिना किसी प्रमाण के झूठ बोलना बेहद निंदनीय है. जिन सड़कों की बात की जा रही है, वे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत माननीय सांसद की अनुशंसा से केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्तावों से स्वीकृत हुई हैं. करीब 70 प्रस्ताव कांग्रेस सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत के प्रयासों से पास हुए हैं. आज उन्हीं सड़कों का श्रेय लिया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत और भ्रामक है-गुलाब कमरो

भाजपा विधायक रेणुका सिंह (ETV Bharat Chhattisgarh)

अब रेणुका सिंह का पलटवार

गुलाब कमरो के इस बयान के बाद वर्तमान विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने भी तीखा पलटवार किया और पूरे मामले को कांग्रेस की नाकामी से जोड़ दिया.

रेणुका सिंह ने कहा कि गुलाब कमरो ने अपने कार्यकाल में गांवों की सुध नहीं ली, न सड़कों पर ध्यान दिया और न ही मोबाइल टावरों पर. इसी वजह से जनता ने उन्हें चुनाव में नकार दिया. जब पहले उनकी सरकार थी और सांसद भी वही थे, तब प्रधानमंत्री सड़क योजना और मोबाइल टावरों का काम क्यों नहीं हुआ?

आज डबल इंजन की सरकार है, इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत काम तेजी से हो रहा है। जनमन योजना तो मेरे केंद्रीय मंत्री रहते हुए बनी थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं को इसकी जानकारी तक नहीं है-रेणुका सिंह,विधायक, भरतपुर सोनहत

श्रेय लेने की राजनीति

बहरहाल कोई भी नेता यह बताने को तैयार नहीं है कि सड़कें कब पूरी होंगी. गुणवत्ता कैसी होगी और जनता को इसका वास्तविक लाभ कब मिलेगा. विकास योजनाओं पर जवाबदेही की जगह केवल राजनीतिक आरोप, व्यक्तिगत हमले और श्रेय लेने की होड़ दिखाई दे रही है.

