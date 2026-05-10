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'AK-47 से भून दूंगा', बिहार में BJP विधायक को जान से मारने की धमकी

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें बीजेपी विधायक रंजन कुमार को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई हैं. विधायक ने दो युवकों के खिलाफ अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

BJP विधायक को जान से मारने की धमकी : रंजन कुमार के मुताबिक, उनकी इमेज खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाले और बदनाम करने वाले पोस्ट डाले जा रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इन पोस्ट पर आपत्ति जताई, तो उन्हें एके-47 राइफल से जान से मारने की धमकी दी गई.

विधायक ने थाने में दी लिखित शिकायत (ETV Bharat)

विधायक ने थाने में दी लिखित शिकायत : अपनी शिकायत में उन्होंने मुकुंद कुमार और पताही इलाके के एक और युवक को आरोपी बनाया है. विधायक ने कहा कि ''मुकुंद कुमार लगातार मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा आपत्तिजनक कंटेंट शेयर कर रहा था और कथित तौर पर उनकी छवि खराब करने के लिए उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रहा था.''

तब समर्थकों संग युवक के घर पहुंचे विधायक : विधायक ने कहा कि पूर्व में स्थानीय लोगों द्वारा आरोपी को कई बार समझाया गया था कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न करे, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा. विधायक के मुताबिक, इसी सिलसिले में वह अपने समर्थकों और मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आरोपी के घर पूछताछ करने गए थे.

'जेल जा चुका हूं, एके 47 से भून दूंगा' : विधायक का आरोप है कि वहां आरोपी और उसके साथ मौजूद लोगों ने उग्र होकर गाली-गलौज शुरू कर दी और विधायक के साथ गए लोगों के साथ मारपीट की. विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि ''आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि वह पहले भी AK-47 रखने के मामले में जेल जा चुका है और दोबारा हथियार से सभी को भून देने की बात कही.''

''आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिसमें एके-47 गैर-कानूनी तरीके से रखने के लिए पहले भी जेल जाना शामिल है और उसने सभी को गोलियों से छलनी करने की धमकी दी.'' - रंजन कुमार, बीजेपी विधायक