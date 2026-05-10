'AK-47 से भून दूंगा', बिहार में BJP विधायक को जान से मारने की धमकी
बिहार के एक बीजेपी विधायक का आरोप है कि उन्हें एक 47 से जान से मारने की धमकी दी गई, पढ़ें पूरा मामला.
Published : May 10, 2026 at 9:14 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें बीजेपी विधायक रंजन कुमार को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई हैं. विधायक ने दो युवकों के खिलाफ अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
BJP विधायक को जान से मारने की धमकी : रंजन कुमार के मुताबिक, उनकी इमेज खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाले और बदनाम करने वाले पोस्ट डाले जा रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इन पोस्ट पर आपत्ति जताई, तो उन्हें एके-47 राइफल से जान से मारने की धमकी दी गई.
विधायक ने थाने में दी लिखित शिकायत : अपनी शिकायत में उन्होंने मुकुंद कुमार और पताही इलाके के एक और युवक को आरोपी बनाया है. विधायक ने कहा कि ''मुकुंद कुमार लगातार मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा आपत्तिजनक कंटेंट शेयर कर रहा था और कथित तौर पर उनकी छवि खराब करने के लिए उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रहा था.''
तब समर्थकों संग युवक के घर पहुंचे विधायक : विधायक ने कहा कि पूर्व में स्थानीय लोगों द्वारा आरोपी को कई बार समझाया गया था कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न करे, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा. विधायक के मुताबिक, इसी सिलसिले में वह अपने समर्थकों और मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आरोपी के घर पूछताछ करने गए थे.
'जेल जा चुका हूं, एके 47 से भून दूंगा' : विधायक का आरोप है कि वहां आरोपी और उसके साथ मौजूद लोगों ने उग्र होकर गाली-गलौज शुरू कर दी और विधायक के साथ गए लोगों के साथ मारपीट की. विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि ''आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि वह पहले भी AK-47 रखने के मामले में जेल जा चुका है और दोबारा हथियार से सभी को भून देने की बात कही.''
''आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिसमें एके-47 गैर-कानूनी तरीके से रखने के लिए पहले भी जेल जाना शामिल है और उसने सभी को गोलियों से छलनी करने की धमकी दी.'' - रंजन कुमार, बीजेपी विधायक
पताही के युवक के खिलाफ थाने में शिकायत: इसके अलावा, विधायक ने पताही जगन्नाथ निवासी ठाकुर दिव्य प्रकाश के खिलाफ भी आवेदन दिया है. आरोप है कि वह पिछले एक वर्ष से फेसबुक के माध्यम से विधायक और विधानसभा क्षेत्र-94 को लेकर लगातार भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा थ. विधायक का कहना है कि चुनाव के दौरान भी आरोपी द्वारा कई पोस्ट किए गए, जिससे उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा.
सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करें : रंजन कुमार ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे इस मामले में शामिल सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करें और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करें. शिकायत की प्रतियां वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और साइबर क्राइम पुलिस यूनिट शामिल हैं.
मुकुंद कुमार ने जवाबी शिकायत दर्ज कराई : इस बीच, मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, जब मुकुंद कुमार ने एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने विधायक और उनके समर्थकों पर जबरन उनके घर में घुसने और उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है.
क्या बोली मिठनपुरा पुलिस? : मामले की पुष्टि करते हुए, मिठनपुरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ अजय कुमार ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार दो एफआईआर दर्ज की गई हैं. एक विधायक रंजन कुमार ने और दूसरी मुकुंद कुमार ने दर्ज कराई है.
''जांच डिजिटल सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर आधारित होगी. दोनों पक्षों के आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है. आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी.'' - अजय कुमार, एसएचओ, मिठनपुरा पुलिस स्टेशन
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