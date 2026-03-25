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'भाषण में विक्रमादित्य सिंह के निशाने पर थे सीएम सुक्खू, केंद्र की योजनाओं के सहारे चल रही प्रदेश सरकार'

विधायक रणधीर शर्मा का कांग्रेस की कथित आंतरिक गुटबाजी पर तंज, विक्रमादित्य सिंह के बहाने CM सुक्खू पर निशाना

बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा
बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा (PIC CREDIT: HIMACHAL VIDHAN SABHA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 8:13 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट अनुमान 2026-27 पर चर्चा जारी है. इस दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्य सदन में अपने-अपने वक्त में रख रहे हैं और एक दूसरे को जमकर घेर भी रहे हैं. मंगलवार को विपक्ष की ओर से श्री नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने राज्य सरकार के बजट का विरोध किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी भी ली है. उन्होंने चुटकी लेते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बहाने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा. केंद्र से मदद को लेकर भी रणधीर शर्मा ने सत्ता पक्ष पर जमकर जुबानी हमला किया.

इस दौरान विधायक रणधीर शर्मा ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बहाने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा. और बातों बातों में कांग्रेस की कथित आंतरिक गुटबाजी पर भी तंज कस दिया. रणधीर शर्मा ने कहा कि 'विक्रमादित्य सिंह अपने भाषण में कह रहे थे कि अपने प्रयासों से PMGSY के तहत प्रदेश के लिए 4580 करोड़ की सहायता लाए, लेकिन ये प्रयास RDG लाने के लिए क्यों नहीं किए गए. आपके प्रयासों से PMGSY, जल जीवन मिशन का पैसा आया तो RDG क्यों नहीं,विक्रमादित्य सिंह कहना चाह रहे थे की मुख्यमंत्री ने प्रयास नहीं किए, इसलिए आरडीजी नहीं आई. विक्रमादित्य सिंह के निशाने पर विपक्ष नहीं बल्कि मुख्यमंत्री थे. बीते कल विक्रमादित्य सिंह भाषण भी CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए पढ़ रहे थे और हेलीकॉप्टर वाली शायरी भी उन्हीं के लिए थी.'

भाजपा विधायक रणवीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं के सहारे चल रही है. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कई योजनाओं का नाम गिनाते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. रणधीर शर्मा ने विक्रमादित्य सिंह के भाषण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों का जिक्र किया. इसके अलावा रणधीर शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री नेशनल हेल्थ मिशन में घोषणा करते रहे. मुख्यमंत्री ने डॉक्टर से लेकर फार्मासिस्ट और आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन बढ़ाने की घोषणा की. रणधीर शर्मा ने कहा कि इन योजनाओं के लिए पैसा केंद्र से आ रहा है, लेकिन घोषणाएं प्रदेश सरकार कर रही है और सत्ता पक्ष के लोग मेज थपथपा रहे हैं.

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