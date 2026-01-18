ETV Bharat / state

"हिमाचल में राजस्व अधिकारी सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा?"

"सरकारी आदेश पर जमीन की निशानदेही करने पहुंचे पटवारी भोप सिंह और अन्य अधिकारियों पर जिस तरह से हमला किया गया है, वो सिर्फ प्रशासन पर हमला नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है. ये बहुत शर्मनाक है कि सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सुरक्षित नहीं हैं. अगर राजस्व अधिकारी ही सुरक्षित नहीं, तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है." - रणधीर शर्मा, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा नेता लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रहे हैं. भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने भी सुक्खू सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है. मनाली विधानसभा क्षेत्र के तहत राउगी पंचायत में राजस्व विभाग की टीम पर किया गया हमला इसका जीवंत प्रमाण है कि अब प्रदेश में कानून का नहीं, बल्कि राजनीतिक दबंगों का राज चल रहा है.

भाजपा विधायक ने कहा की बीडीसी नग्गर के अध्यक्ष खेख राम पर आरोप है कि उसने अपने राजनीतिक रुतबे का दुरुपयोग करते हुए पहले राजस्व कर्मचारियों को धमकाया, फिर कानूनगो और पटवारी के साथ मारपीट की. इसके बाद उसने अधिकारियों को जान से मारने की धमकी तक दी. उन्होंने कहा कि पटवारी भोप सिंह गंभीर रूप से घायल अवस्था में ढालपुर अस्पताल में भर्ती हैं. भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश के गृहमंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर कानून व्यवस्था की यह दुर्दशा किसकी जिम्मेदारी है? क्या कांग्रेस सरकार अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों पर कानून लागू करने का साहस रखती है या फिर सत्ता के संरक्षण में ऐसी गुंडागर्दी को खुली छूट दी जा रही है?

"यह पहला मामला नहीं है. कांग्रेस राज में लगातार अपराध, हिंसा, अवैध कब्जे और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले बढ़ रहे हैं. इससे साफ है कि सरकार का नियंत्रण पूरी तरह कमजोर हो चुका है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं." - रणधीर शर्मा, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक

कांग्रेस सरकार को भाजपा विधायक की चेतावनी

रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि आरोपी खेख राम के खिलाफ तत्काल कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए, पीड़ित पटवारी को पूर्ण सुरक्षा दी जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि राजनीतिक पद किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाता. रणधीर शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस सरकार ने इस मामले में कठोर कार्रवाई नहीं की, तो भाजपा प्रदेशभर में इस अराजकता और गुंडागर्दी के खिलाफ आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी. प्रदेश की जनता अब यह पूछ रही है, क्या हिमाचल में कानून बचेगा या कांग्रेस की सत्ता में गुंडागर्दी चलेगी?