'PDNA के पैसे से कांग्रेस समर्थित ठेकेदार मना रहे दिवाली, कुछ जगहों पर काम पूरा होने से पहले ही बिलों का भुगतान'
भाजपा विधायक ने आरोप लगाया, पांच-पांच लाख के कार्य आवंटित किए जा रहे. कुछ जगहों पर काम पूरा होने से पहले ही बिलों का भुगतान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 9:17 AM IST
शिमला: श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कैंसर की 397 दवाओं की कीमतों में कटौती को मरीजों के लिए बड़ी राहत देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है. वहीं, प्रदेश की सूक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है. शिमला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्वीकृत 521 करोड़ रुपये का भी समुचित इस्तेमाल नहीं हुआ है. पीडीएनए (पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, Post Disaster Needs Assessment) के पैसे से कांग्रेस समर्थित ठेकेदार दिवाली मना रहे हैं.
पीडीएनए के पैसे से कांग्रेस समर्थित ठेकेदार मना रहे दिवाली
हिमाचल प्रदेश में आपदा पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मिली करीब 2,006 करोड़ रुपये की सहायता राशि को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और बुनियादी ढांचे की बहाली का इंतजार हो रहा है, जबकि पीडीएनए की राशि से कांग्रेस समर्थित ठेकेदार दिवाली मना रहे हैं. उन्होंने पांच-पांच लाख रुपये के कार्यों के आवंटन और भुगतान में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की है.
रणधीर शर्मा ने कहा कि, "केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए पीडीएनए के तहत करीब 2,006 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है. इस राशि के आवंटन और खर्च को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. पहले एक लाख रुपये से अधिक के कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदा की व्यवस्था थी, लेकिन पीडीएनए के कार्यों में इस सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया. इससे कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पसंदीदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा सकता है. पांच-पांच लाख रुपये के कार्य आवंटित किए जा रहे हैं. कुछ जगहों पर काम पूरा होने से पहले ही बिलों का भुगतान किए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं."
PDNA के तहत कितने कार्य हुए स्वीकृत?
भाजपा विधायक ने प्रदेश सरकार से सवाल किया कि, पीडीएनए के तहत अब तक कितने कार्य स्वीकृत हुए, कितने पूरे किए गए और कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि, यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपदा पुनर्निर्माण के लिए मिली राशि का इस्तेमाल तय उद्देश्यों के अनुसार हो रहा है या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.
इसके साथ ही रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार से पीडीएनए के तहत स्वीकृत सभी कार्यों की विधानसभा क्षेत्रवार सूची सार्वजनिक करने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार को निविदा प्रक्रिया, ठेकेदारों के नाम, कार्यों की प्रगति और किए गए भुगतान का पूरा विवरण जनता के सामने रखना चाहिए. उन्होंने अनियमितताओं की शिकायत वाले कार्यों का स्वतंत्र तकनीकी और वित्तीय ऑडिट कराने की भी मांग की.
सुक्खू सरकार को आंदोलन की चेतावनी
भाजपा विधायक ने 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को मिलने वाले अनुदान के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि, पेयजल से जुड़े टाइड ग्रांट का पैसा पंचायतों के बजाय जल शक्ति विभाग को सौंपा गया और कुछ राशि का इस्तेमाल तय उद्देश्यों से अलग किया गया. उन्होंने मांग की कि 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के माध्यम से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार खर्च की जाए. रणधीर शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि स्थानीय निकायों के वित्तीय अधिकारों की अनदेखी की गई तो भाजपा जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी.
397 कैंसर दवाओं के दाम घटे, 93% तक राहत
भाजपा विधायक ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इस फैसले से कैंसर के इलाज पर होने वाला खर्च कम होगा. उन्होने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर केंद्र से मिली स्वास्थ्य परियोजनाओं की राशि और आपदा राहत के तहत स्वीकृत धन के इस्तेमाल में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं. 27 अक्टूबर को जारी संशोधित मूल्य सूची के अनुसार, कैंसर से जुड़ी 543 दवाओं में से 397 की अधिकतम खुदरा कीमतों में कमी की गई है. उन्होंने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया.
रणधीर शर्मा ने बताया कि, पाल्बोसिक्लिब 125 एमजी की एक दवा की कीमत 40,421 रुपये से घटकर 2,730 रुपये रह गई है. यानी इसकी कीमत में करीब 93.25 फीसदी की कमी हुई है. इसी तरह पाल्बोसिक्लिब 100 एमजी की कीमत 24,505 रुपये से घटकर 2,069 रुपये और थायोटेपा 100 एमजी की कीमत 80,072 रुपये से घटकर 7,150 रुपये हो गई है. उन्होंने कहा कि, कैंसर के महंगे इलाज के कारण कई परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त सीटों पर सियासत
रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 320 अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटों को मंजूरी दी है. इसके लिए करीब 415 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान भी किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार की उपलब्धियों का श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रही है. केंद्र सरकार का आभार तक नहीं जताया जा रहा. उन्होंने 1,422 करोड़ रुपये की स्वीकृत जायका स्वास्थ्य परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि, प्रदेश की जनता को इसका लाभ पहुंचाने में सरकार अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाई है. उन्होंने पीएम-अभीम योजना के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण की धीमी गति पर भी सवाल उठाए.
कैंसर की दवाएं सस्ती होने से मरीजों को राहत
वहीं, धर्मशाला में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कैंसर की दवाओं की कीमतों में भारी कटौती करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था मरीजों की परेशानियां कम करने में विफल नजर आ रही है.
राकेश जम्वाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने कैंसर की 137 श्रेणियों की 543 ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में कटौती का निर्णय लिया है. इसके साथ ही गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित करने की व्यवस्था की गई है. इस फैसले से कई दवाओं की कीमतों में बड़ी कमी आने और मरीजों के उपचार का खर्च घटने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज पहले ही परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता है. ऐसे में दवाओं को सस्ता करना लाखों मरीजों के लिए बड़ी राहत है.
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