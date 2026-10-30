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'PDNA के पैसे से कांग्रेस समर्थित ठेकेदार मना रहे दिवाली, कुछ जगहों पर काम पूरा होने से पहले ही बिलों का भुगतान'

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ( ETV Bharat )

शिमला: श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कैंसर की 397 दवाओं की कीमतों में कटौती को मरीजों के लिए बड़ी राहत देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है. वहीं, प्रदेश की सूक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है. शिमला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्वीकृत 521 करोड़ रुपये का भी समुचित इस्तेमाल नहीं हुआ है. पीडीएनए (पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, Post Disaster Needs Assessment) के पैसे से कांग्रेस समर्थित ठेकेदार दिवाली मना रहे हैं.

पीडीएनए के पैसे से कांग्रेस समर्थित ठेकेदार मना रहे दिवाली