कट मोशन: 'हिमाचल की आधी पुलिस सैल्यूट देने में, आधी राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने में व्यस्त'
भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि, प्रदेश में नीचे से लेकर ऊपर तक राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 9:55 AM IST
शिमला: इन दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर कट मोशन पेश किया गया. इस दौरान भाजपा विधायकों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. इस दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने नशे के खिलाफ राज्य सरकार के अभियान पर कई सवाल उठाए. साथ ही प्रदेश में राज्य सरकार पर पुलिस के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए.
चिट्टे के खिलाफ़ कार्यक्रमों में भी भ्रष्टाचार
रणधीर शर्मा ने कहा कि, चिट्टे के खिलाफ सरकार ने रैली आयोजित की. इसमें छोटे-छोटे बच्चों को शामिल कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया की देर तक बच्चों को भूखा प्यासा बिठाए रखा गया और रिफ्रेशमेंट के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया गया. रणधीर शर्मा ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की. उन्होंने आरोप सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार बीते 3 वर्षों में एक भी नशा मुक्ति केंद्र नहीं बना पाई. राज्य सरकार ने कानून बनाया लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कम नजर नहीं आ रहा है.
पुलिस सैल्यूट देने में और राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने में व्यस्त
श्री नैना देवी जी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि, "राज्य सरकार प्रदेश में चिट्टे के बढ़ते मामलों पर लगाम नहीं लग पा रही है. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि पुलिस महकमा मंत्रियों विधायकों की सुरक्षा में व्यस्त है." रणधीर शर्मा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि, "प्रदेश की आधी पुलिस मंत्रियों विधायकों को सैल्यूट देने में व्यस्त है और आधी पुलिस राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने में लगी हुई है. विपक्ष के लोगों पर निराधार केस बनाए जा रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है.विपक्ष में किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है." उन्होंने अलिखड्ड जल परियोजना का मुद्दा उठाया तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर दी गई.
पार्टी छोड़ कर आए लोगों को किया जा रहा प्रताड़ित
रणधीर शर्मा ने कहा कि, जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है. कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं थी इसके उन्होंने छोड़ दी और पार्टी ने भी उनकी सदस्यता रद्द कर दी. लेकिन, विधायक फिर जीत कर आ आए तो सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रहा है. अब उनके घरों और व्यावसायिक ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं. हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा का जिक्र करते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि उनके चाचा के स्टोन क्रेशर की जांच चल रही है. रणधीर शर्मा ने कहा कि राज्य में नीचे से लेकर ऊपर के स्तर तक राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है.
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