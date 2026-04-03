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दल बदल पर रणधीर शर्मा ने कांग्रेस को याद दिलाया इतिहास, स्पीकर ने रोका और बताई भविष्य की बात

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन बुधवार (2 अप्रैल) को सदन के भीतर दल बदल कानून पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माननीयों के वेतन और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक पेश किया. सदन में ध्वनि मत से पारित हो चुके इस संशोधन विधेयक से प्रदेश में दल बदल करने वाले विधायकों से पेंशन का अधिकार छिन जाएगा. सदन में बिल पर चर्चा के दौरान 2023 के राज्यसभा चुनाव के दौरान राज्य में हुए दल बदल का भी जिक्र हुआ. ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होती नज़र आई.

दल बदल पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

बिल पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष पर दल बदल को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया और कहा कि चुनी हुई सरकारों को गिरना भाजपा की नीति है. इस पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर ज़ोरदार जवाबी हमला किया. रणधीर शर्मा ने कहा कि, "कांग्रेस को इतिहास देखकर बात करनी चाहिए. देश में कांग्रेस ने कितनी बार दल बदल करवाया इसकी गिनती करना भी मुश्किल है. करीब 90 बार कांग्रेस ने दल बदल करवाया." रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर व्यंग्य करते हुए कहा कि "हम करें तो पाप... आप करें तो पुण्य" इस दौरान रणधीर शर्मा ने हालिया घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए भी दल बदल को लेकर सत्ता पक्ष को खूब घेरा.