दल बदल पर रणधीर शर्मा ने कांग्रेस को याद दिलाया इतिहास, स्पीकर ने रोका और बताई भविष्य की बात
भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि, देश में कांग्रेस ने कितनी बार दल बदल करवाया इसकी गिनती करना भी मुश्किल है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:00 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:06 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन बुधवार (2 अप्रैल) को सदन के भीतर दल बदल कानून पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माननीयों के वेतन और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक पेश किया. सदन में ध्वनि मत से पारित हो चुके इस संशोधन विधेयक से प्रदेश में दल बदल करने वाले विधायकों से पेंशन का अधिकार छिन जाएगा. सदन में बिल पर चर्चा के दौरान 2023 के राज्यसभा चुनाव के दौरान राज्य में हुए दल बदल का भी जिक्र हुआ. ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होती नज़र आई.
दल बदल पक्ष और विपक्ष आमने-सामने
बिल पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष पर दल बदल को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया और कहा कि चुनी हुई सरकारों को गिरना भाजपा की नीति है. इस पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर ज़ोरदार जवाबी हमला किया. रणधीर शर्मा ने कहा कि, "कांग्रेस को इतिहास देखकर बात करनी चाहिए. देश में कांग्रेस ने कितनी बार दल बदल करवाया इसकी गिनती करना भी मुश्किल है. करीब 90 बार कांग्रेस ने दल बदल करवाया." रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर व्यंग्य करते हुए कहा कि "हम करें तो पाप... आप करें तो पुण्य" इस दौरान रणधीर शर्मा ने हालिया घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए भी दल बदल को लेकर सत्ता पक्ष को खूब घेरा.
विधासभा अध्यक्ष ने दल बदल कानून में हो रहे बदलावों का जिक्र किया
इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधायक रणधीर शर्मा को बीच में ही रोक दिया. अध्यक्ष ने देश में दल बदल कानून को लेकर चल रही डेवलपमेंट्स की जानकारी दी. विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि दल बदल विरोधी कानून के दसवें शेड्यूल में जो परिस्थितियों थी अब वो बदल गई हैं. दल बदल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ा आदेशों में कानून को और कठोर बनाने की बात कही है.
इस पर लोकसभा स्पीकर ने पीठासीन अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया है. कमेटी वर्तमान राजनीतिक वातावरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए दल बदल कानून में बदलाव को लेकर विचार करेगी. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि वे खुद भी इस कमेटी के सदस्य हैं. कमेटी इस कानून को और कठोर बनाने या रिपीट करने को लेकर लोकसभा की निगरानी में विचार कर रही है.
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