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CM साहब बताइए कैसे आत्मनिर्भर होगा हिमाचल? वेतन और पेंशन देने में हाथ खड़े, 1.08 लाख करोड़ का कर्ज: रणधीर शर्मा

बजट सत्र को आप कैसा मानते हैं, इस सवाल के जवाब में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा, 'यह बजट सत्र बहुत ही निराशाजनक रहा है. आम जनता को हर बजट सत्र से राहत मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार जो बजट पेश हुआ है, उसमें जनता के लिए कोई नई योजना नहीं है. उल्टा विकास कार्यों के लिए जो बचत है, उसमें भी कटौती की गई है. 24 फीसदी का बजट 20 फीसदी पर आ गया है और बजट का आकार भी कम हो गया है. इसलिए बजट के लिए बहुत मामूली पैसा बचा है, जिससे विकास कार्य ठप होंगे'.

शिमला: भाजपा के वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए तीखे वार किए हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान रणधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार को नाकाम बताते हुए सवाल दागा है कि जब कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने में सरकार के हाथ खड़े हो रहे हैं तो हिमाचल 2027 में हिमाचल कैसे आत्मनिर्भर होगा?

बीजेपी विधायक ने कहा कि जनहित के लिए बजट में कोई योजना नहीं है. जिससे लोगों को अधिक लाभ मिल सके, दूसरा इस बजट सत्र में सरकार ने लोगों पर अधिक बोझ लादने का काम किया है. उन्होंने कहा की एंट्री टैक्स में बेतहाशा वृद्धि की गई है. बार-बार सदन में बोलने पर भी कोई कमी नहीं की गई, जिसके कारण हिमाचल की जनता पर तो आर्थिक बोझ पड़ेगा, प्रदेश का टूरिज्म भी प्रभावित होगा और लोगों पर भी महंगाई की मार पड़ेगी.

'पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाया'

रणधीर शर्मा ने कहा कि साथ लगते पड़ोसी राज्यों की चेतावनी हिमाचल के लोगों को एक और खतरा है. उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल पर सेस बढ़ाने का बिल लाई है. इस बिल में 5 रुपए सेस बढ़ाए जाने का प्रावधान है. मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल में 10 फीसदी एक्साइज ड्यूटी कम की है. वहीं, सरकार पेट्रोल-डीजल पर 5 रुपए सेस लगाकर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है.

कैसे आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल?

वहीं, सरकार की आर्थिक स्थिति और आत्मनिर्भर हिमाचल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2017 में आत्मनिर्भर और 2032 में समृद्धि हिमाचल का जो नारा दिया है, यह यथार्थ में कुछ नहीं है. जिस प्रदेश पर 1 लाख 8 हजार करोड़ का कर्ज हो, वह 1 साल में कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है? जिस प्रदेश सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने के लिए पैसे न हो, जो सरकार वर्ष 2026-27 के बजट में वेतन में कटौतियां कर रही हो, वह सरकार 2027 में कैसे हिमाचल को आत्मनिर्भर कर सकती है. हम तो यह कहते हैं कि सरकार कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन देती रहे तब भी गनीमत है.

'सीटिंग जज से हो चेस्टर हिल मामले की जांच'

चेस्टर हिल का क्या मामला है, इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मीडिया मैनचेस्टर हल जो सोलन जिला का मामला है उठाता रहा है. इसमें अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं. मामला तब और गंभीर हुआ जब मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने यहां प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपनी सफाई देते हुए, जिस तरह से मुख्य सचिव रहे अन्य अधिकारियों या वर्तमान में प्रमुख पद पर बैठे अधिकारियों उन पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं. उससे स्थिति और चिंताजनक हो गई है.

विधायक ने कहा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों पर इतने संगीत भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. वह भी लगाने वाले कुछ अधिकारी ही हैं, लेकिन इससे बड़े दुख की बात यह है कि सरकार इसमें मौन बैठी है. मैंने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत प्रेस वार्ता का हवाला देते हुए मामला उठाया, लेकिन मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया. इन सभी विषयों की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए. इसमें जो दोषी है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए.

सरकार ने जवाब देने में की टालमटोल

क्या सरकार ने सदन के अंदर जनता के सवालों का सही जवाब दिया है? इस सवाल के जवाब में विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि दुख का विषय है कि हमारे सदस्यों के जो अनेक प्रश्न होते हैं या कई नियमों के तहत चर्चा के नोटिस होते हैं, उनको या तो लगाया ही नहीं जाता है या फिर इतना पीछे लगाया जाता है कि उन पर चर्चा ही नहीं हो पाती है. इसलिए कई महत्वपूर्ण विषय चर्चा में आने से छूट जाते हैं और जिन विषयों पर गंभीरता से चर्चा होनी है, उस पर सरकार ने टालमटोल किया. कहीं सूचना एकत्रित करने की बात आ जाती है. हम पूरी तरह से सरकार के रवैए और जवाब से असंतुष्ट हैं.

'गुटबाजी तो कांग्रेस के अंदर है'

सीएम सुक्खू के भाजपा के पांच गुट वाले आरोप पर विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार और पार्टी के अंदर की गुटबाजी पर पर्दा डालने के लिए भाजपा के बारे में ऐसा बयान देते हैं. उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि उनकी सरकार में गुटबाजी है. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह का अलग गुट है. इसलिए गुटबाजी तो कांग्रेस के अंदर है. हमारी पार्टी तो एकजुट है और कहीं कोई बिखराव हमारी पार्टी में नजर नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एक दिशा और एक उद्देश्य में सामूहिक नेतृत्व के तहत काम करते हुए आगे बढ़ती है. इसलिए मुख्यमंत्री के आरोप निराधार है.

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