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'कैग रिपोर्ट में खुलासा बिना प्रावधान सुक्खू सरकार ने खर्च किए 438 करोड़, कर्ज के बोझ तले दबा हिमाचल'

बिलासपुर: भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है. बिलासपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा विधायक ने कहा कि, सरकार वित्तीय मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है और राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है. हालिया कैग रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने बिना बजटीय प्रावधान के करीब 438 करोड़ रुपए खर्च किए, जो आर्थिक कुप्रबंधन को दर्शाता है.

सुक्खू सरकार पर रणधीर शर्मा का बड़ा हमला

रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि, "प्रदेश में आय और व्यय के बीच अंतर तेजी से बढ़ रहा है और सरकार अनावश्यक खर्च कर रही है. आपदा राहत के लिए मिलने वाली राशि का सही उपयोग नहीं हुआ, जिसका उल्लेख कैग रिपोर्ट में किया गया है. सरकार ने एक ही वर्ष में 13 बार कर्ज लिया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है. वर्तमान में राज्य पर कुल कर्ज 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो आने वाले समय के लिए गंभीर संकेत है. अगर यही स्थिति बनी रही तो प्रदेश आर्थिक संकट की ओर बढ़ सकता है."