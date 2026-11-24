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मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कितने युवाओं को मिला रोजगार, सदन में सरकार ने दिया ये जवाब

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान श्री नैना देवीजी से बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा और सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने सरकार से तारांकित प्रश्न के माध्यम से सवाल पूछे. जिसका सरकार की ओर से लिखित में जवाब दिया है.

शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा और विधायक राकेश जम्वाल ने पूछा तक दिनांक 01.11.2026 तक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत और अस्वीकृत हुए और कितने लंबित हैं. लंबित आवेदनों की संख्या एवं लंबित रहने के कारण और सरकार द्वारा इनके निपटारे के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

जिसके जवाब में सरकार की ओर से बताया गया. तीन वर्षों में दिनांक 01.01.2023 से 01.11.2026 तक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कुल 5,046 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें से 2,820 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 705 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं. वर्तमान में 1,521 आवेदन लंबित हैं. लंबित आवेदनों को लंबित रहने का मुख्य कारण योजना के अंतर्गत पूर्व वर्षों की लंबित प्रतिबद्ध देनदारियों को भुगतान के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहोना है. लंबित देनदारियों का निपटारा किए जाने के के लिए बजट का प्रावधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके अलावा रणधीर शर्मा और राकेश जम्वाल ने पूछा इस योजना के तहत कितने युवा लाभान्वित हुए और कितनी धनराशि अनुदान के रूप में वितरित की गई. कितनी स्वरोजगार इकाइयां स्थापित हुईं और कितने युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया. उन्होंने लाभार्थियों की संख्या का वर्षवार मांगा. सरकार की ओर से बताया कि दिनांक 01.01.2023 से 01.11.2026 तक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कुल 5,754 बेरोजगार युवा लाभान्वित हुए हैं और ₹10,125.75 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में वितरित की गई है. इस अवधि में कुल 2152 स्वरोजगार इकाइयां स्थापित हुई हैं और 4301 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है. वहीं, विपक्ष के दोनों विधायकों ने सरकार से जानना चाहा कि क्या पात्र युवाओं को समयबद्ध वित्तीय सहायता एवं स्वरोजगार इकाइयों की स्थापना के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है. इसका ब्यौरा दें.