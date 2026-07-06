"सुक्खू दोबारा सरकार बनाने और CM बनने के देख रहे मुंगेरीलाल के सपने"
हमीरपुर जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित सदस्य चुने गए. जिला परिषद अध्यक्ष अनीता कुमारी और उपाध्यक्ष गुरदीप सिंह बने.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 5:55 PM IST
हमीरपुर: विधायक रणधीर शर्मा हमीरपुर जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित सदस्यों की ताजपोशी कार्यक्रम में पहुंचे. जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा.
जिला भाजपा प्रभारी एवं नयनादेवी के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा, "मुख्यमंत्री सुक्खू दोबारा सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनने के मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं. आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री सुक्खू नादौन विधानसभा क्षेत्र से ही जीत जाएं तो यह उनके लिए बड़ी बात होगी".
हमीरपुर में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया. जिला परिषद अध्यक्ष पद पर अनीता कुमारी और उपाध्यक्ष पद पर बड़सर विधानसभा क्षेत्र के करेर से जिला परिषद सदस्य गुरदीप सिंह को चुना गया. दोनों पदों पर ताजपोशी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों और पटाखों के साथ खुशी का इजहार किया और रैली निकालकर जीत का जश्न मनाया. इस मौके पर बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा, प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा, विभिन्न वार्डों के जिला परिषद सदस्य और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई दी.
रणधीर शर्मा ने कहा कि हमीरपुर जिला परिषद के 19 में से 18 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. मुख्यमंत्री के गृह जिले में कांग्रेस का सफाया हुआ है. जिला परिषद चुनाव के परिणामों को सत्ता का सेमीफाइनल करार देते हुए रणधीर शर्मा ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश में जीत हासिल कर सत्ता में वापसी करेगी. रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में दोबारा कांग्रेस सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनने के मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं, लेकिन उनके ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे.
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली से परेशान है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश से कांग्रेस सरकार का सफाया होगा और भाजपा सत्ता में वापसी करेगी. कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में एकजुट है और पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है. इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी कई गुटों में बंटी हुई है. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का अलग गुट है, जबकि हॉली लॉज का अलग गुट है. अब मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ चुनिंदा विधायक ही शेष रह गए हैं.
वहीं, प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार रिपीट होने के मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं, जो हकीकत में कभी पूरे नहीं होंगे".
राजेंद्र राणा ने दावा किया कि हमीरपुर जिला परिषद चुनाव के परिणामों ने प्रदेश की राजनीतिक दिशा का संकेत दे दिया है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश से कांग्रेस सरकार का सफाया होगा और भाजपा सत्ता में वापसी करेगी.
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