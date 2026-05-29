गिरफ्तारी देने निकले बीजेपी विधायक राम कुमार टोप्पो ने लिया यू टर्न, बीच रास्ते से लौटे
सरगुजा में सीतापुर विवाद के बाद बीजेपी विधायक गिरफ्तारी देने निकले थे. उसके बाद वह बीच रास्ते से लौट गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 29, 2026 at 9:37 PM IST
सरगुजा : शुक्रवार को सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो गिरफ्तारी देने आईजी ऑफिस अंबिकापुर के लिए रवाना हुए थे. उसके बाद उन्होंने अचानक रास्ते से यू टर्न ले लिया और वापस सीतापुर विश्रामगृह आ गए. यहां उन्होंने बताया कि उनके समर्थक उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं. इसलिए वो समर्थकों के साथ यहां बैठे हैं. इस मामले में सीतापुर से लेकर सरगुजा तक सियासी घमासान चरम पर है.
सीतापुर गेस्ट हाउस में लौटे विधायक रामकुमार टोप्पो
सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो सैकड़ों समर्थकों के साथ शाम 5 बजे अपने निवास से गिरफ्तारी देने निकले थे. उन्होंने कहा था कि अंबिकापुर आईजी कार्यालय में गिरफ्तारी देंगे. उसके बाद सीतापुर निवास से गाड़ियों का काफिला अंबिकापुर के लिए निकला, लेकिन रास्ते में चौक चौराहों पर खड़े समर्थक सड़क पर लेट कर विधायक का रास्ता रोक रहे थे, समर्थक गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे. उसके बाद बतौली से पहले समर्थकों ने विधायक को वापस जाने पर सहमत कर लिया. जिसके बाद विधायक वापस सीतापुर विश्राम गृह आ गए हैं और विश्राम गृह के बाहर समर्थकों के साथ जमीन पर बैठकर सबको समझा रहे हैं.
विधायक जी गिरफ्तारी क्यों देंगे, गिरफ्तारी तो तुषार की होनी चाहिए. हम लोग उनको वापस ले आयें हैं अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो हम सब भी उनके साथ गिरफ्तारी देंगे-नीरू मिस्त्री, रामकुमार टोप्पो की समर्थक
हम सबने विधायक नहीं एक भाई को यहां बुलाया और विधायक बनाया है, राजस्व अमले में कई शिकायत थी, अब एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, ऐसे में हम अपने भाई के हाथ में हथकड़ी कैसे देख सकते है- ललिता तिर्की, रामकुमार टोप्पो की समर्थक
अगर विधायक जी को गिरफ्तार करेंगे तो हम सब को भी गिरफ्तार करना होगा, आज तक हम लोग विधायक जी की बात मानते थे. आज नहीं मानेंगे. आज उनको हमारी बात माननी पड़ेगी, वो तहसीलदार बहुत बदमाश है- धर्मेंद्र अग्रवाल, रामकुमार टोप्पो के समर्थक
कार्यकर्ता मुझे वापस ले आए हैं. मैं तो आईजी ऑफिस गिरफ्तारी देने जा रहा था. अब इनके साथ यहां बैठा हूं- रामकुमार टोप्पो, बीजेपी विधायक, सीतापुर
क्या है पूरा मामला समझिए ?
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक राजस्व अधिकारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और उसे अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के आरोप में BJP विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज की है. राजस्व अधिकारी तुषार मानिक, जो राजापुर में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात हैं, के खिलाफ भी टोप्पो की बहन के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने का एक अलग मामला दर्ज किया गया है. महिला ने आरोप लगाया कि वह बुधवार को प्रमाण पत्र जारी करवाने का अनुरोध करने के लिए राजापुर उप-तहसील कार्यालय गई थी, लेकिन माणिक गुस्सा हो गया, उसने उसे गालियां दीं, अश्लील इशारे किए और उसे धक्का देकर कार्यालय से बाहर निकाल दिया.उसने दावा किया कि माणिक ने उसके आदिवासी समुदाय के खिलाफ जातिवादी टिप्पणियां कीं और अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि उसे कार्यालय के अंदर न आने दे.
दूसरी ओर अपनी शिकायत में, मानिक ने दावा किया कि जब वह अपने सरकारी कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, तब विधायक और उनके समर्थकों ने उन पर तुरंत 'शोध क्षमता प्रमाण पत्र' (सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट) पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला.मानिक ने बताया कि उन्होंने संबंधित व्यक्ति से कहा था कि प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उचित सत्यापन के लिए सभी दस्तावेज 28 मई को उनके कार्यालय में लेकर आएं. मानिक ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने तुरंत बात मानने से इनकार कर दिया, तो टोप्पो ने उनके साथ गाली-गलौज की और अपने समर्थकों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया. यह पूरी घटना बुधवार 27 मई की है. उसके बाद से बुधवार रात को विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ केस दर्ज किया गया.