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रामकुमार गौतम का दुष्यंत चौटाला पर हमला, बोले- "धन की कोठरी में फंस गए, मैं CM बना सकता था"

करनाल में भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला पर तीखा हमला बोलते हुए कई पुराने राजनीतिक किस्से साझा किए.

Ramkumar Gautam on Dushyant
रामकुमार गौतम का दुष्यंत चौटाला पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 16, 2026 at 11:30 AM IST

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करनाल: करनाल में हरियाणा की राजनीति एक बार फिर बयानबाजी से गर्मा गई. भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर तीखा हमला बोलते हुए कई पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि, "दुष्यंत चौटाला एक पढ़ा-लिखा और काबिल युवा नेता थे, लेकिन उन्होंने सही दिशा छोड़ दी."

"मैं उसे मुख्यमंत्री बना सकता था": मीडिया से बातचीत के दौरान रामकुमार गौतम ने कहा कि, "जब नई पार्टी बनी थी तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे. कहते थे कि पंडित जी, इनसे क्या मिलेगा, पूरा परिवार नाराज है. लेकिन मैंने कहा था कि मैं दुष्यंत को मुख्यमंत्री तक बना सकता हूं. मैंने हमेशा दुष्यंत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गईं."

भाजपा विधायक रामकुमार गौतम का दुष्यंत चौटाला पर तीखा हमला (ETV Bharat)

"धन की बोरी में पड़ गया": भाजपा विधायक ने एक पुराना किस्सा सुनाते हुए कहा कि, "विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मजाक में कहा था कि "एक बार अपने पोते को चाय पिला दो." इस पर मैंने जवाब दिया था, "मैं तो इसे आपकी कुर्सी पर बैठाने की सोच रहा था. वो तो धन की बोरी में पड़ गया. वहां से निकलता ही नहीं. आज भी धन की कोठरी में पड़ा है."

"हेलीकॉप्टर, रेल लेने जैसी करता था बातें": रामकुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि, "जैसे बच्चे कहते हैं हेलीकॉप्टर लूंगा, रेल लूंगा, वैसे ही बातें थीं उसकी. ज्यादा बोलूंगा तो विवाद खड़ा हो सकता है, इसलिए हम पुरानी बातों को ज्यादा याद नहीं करना चाहते."

मंत्री पद को लेकर भी बोले: गौतम ने मंत्री पद को लेकर कहा कि, "मंत्री तो मुझे बनाना चाहते थे, लेकिन जिस वक्त मंत्री बनाने का समय था, उस वक्त उनकी आंख सूजी हुई थी. दुष्यंत चौटाला ने एक बार मुझसे कहा था कि आप बार-बार कहते हो कि 10 सीटें मेरी वजह से आईं, आप इस्तीफा दे दो. इस पर मैंने जवाब दिया कि तू इस्तीफा दे दे."

"अब लोग बहकावे में नहीं आएंगे": रामकुमार गौतम ने कहा कि, "जाट समाज अब पहले से ज्यादा जागरूक और शिक्षित हो चुका है. समाज के लोग आईपीएस, आईएएस बन रहे हैं और विदेशों तक पहुंच चुके हैं. अब लोगों को बहकाना आसान नहीं है. दुष्यंत चौटाला का राजनीतिक समय अब निकल चुका है और लोग अब समझदारी से फैसला लेते हैं."

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