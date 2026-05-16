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रामकुमार गौतम का दुष्यंत चौटाला पर हमला, बोले- "धन की कोठरी में फंस गए, मैं CM बना सकता था"

रामकुमार गौतम का दुष्यंत चौटाला पर हमला ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल में हरियाणा की राजनीति एक बार फिर बयानबाजी से गर्मा गई. भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर तीखा हमला बोलते हुए कई पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि, "दुष्यंत चौटाला एक पढ़ा-लिखा और काबिल युवा नेता थे, लेकिन उन्होंने सही दिशा छोड़ दी." "मैं उसे मुख्यमंत्री बना सकता था": मीडिया से बातचीत के दौरान रामकुमार गौतम ने कहा कि, "जब नई पार्टी बनी थी तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे. कहते थे कि पंडित जी, इनसे क्या मिलेगा, पूरा परिवार नाराज है. लेकिन मैंने कहा था कि मैं दुष्यंत को मुख्यमंत्री तक बना सकता हूं. मैंने हमेशा दुष्यंत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गईं." भाजपा विधायक रामकुमार गौतम का दुष्यंत चौटाला पर तीखा हमला (ETV Bharat) "धन की बोरी में पड़ गया": भाजपा विधायक ने एक पुराना किस्सा सुनाते हुए कहा कि, "विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मजाक में कहा था कि "एक बार अपने पोते को चाय पिला दो." इस पर मैंने जवाब दिया था, "मैं तो इसे आपकी कुर्सी पर बैठाने की सोच रहा था. वो तो धन की बोरी में पड़ गया. वहां से निकलता ही नहीं. आज भी धन की कोठरी में पड़ा है."