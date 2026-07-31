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राहुल गांधी का मुंह काला करेंगे बीजेपी के ये विधायक, बोले- मध्य प्रदेश आने तो दो

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पुजारी का रूप धरे भगवा कपड़ों में पहुंचे थे ( ETV Bharat )

बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि संसद के बाहर जो कुछ भी कांग्रेस, सपा और राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ है. अखिलेश यादव के नेतृत्व में पप्पू यादव ने जो किया है, ये सनातन पर वैसा ही हमला है जैसा अकबर-बाबर और औरंगजेबने किया था. सोमनाथ का मंदिर... अयोध्या का मंदिर जैसे तोड़ा गया था, वैसे ही आज ये तीनों लोकतंत्र के समय में लुटेरे बनकर सनातन का अपमान कर रहे हैं. हमारे भगवा का अपमान कर रहे हैं.

भोपाल: संसद परिसर में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का पुजारी वेशभूषा और राहुल गांधी द्वारा दान पात्र में पैसे डालने को लेकर भाजपा में आक्रोश का माहौल है. घटना को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक इतने नाराज़ हैं कि उन्होंने धमकी दे डाली है. पूर्व प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने चेतावनी दी है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब भी मध्य प्रदेश आएंगे उनका मुंह काला करेंगे. रामेश्वर का कहना है कि जिस तरह से बाबर- औरंगजेब ने अयोध्या और सोमनाथ के मंदिर तोड़े इन नेताओं ने भी सनातन पर इस तरह से हमला किया है.

शर्मा ने कहा कि भगवान राम के चित्र को जांघ पर रख रहे हैं... जमीन पर रगड़ रहे हैं. एक सपा के सांसद के चरणों में भगवान राम का चित्र डाल रहे हैं. उन्होने कहा, जिन्होंने गड़बड़ी की है उनसे सरकार निपट रही है. तुम सनातन का भगवा पहनकर क्यों अपमान करो. रामेश्वर शर्मा ने चेतावनी दी कि चाहे राहुल गाधी हों अखिलेश यादव हों या पप्पू यादव वे जब भी मध्य प्रेदश में आएंगे तो इनका मुंह काला किया जाएगा.

कांग्रेस का पलटवार, जब हनुमान जी को नचाया तब गुस्सा क्यों नहीं आया

कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने पलटवार में कहा, भाजपा के विधायक रामेश्वर को तब गुस्सा नहीं आया जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने हमारे आराध्य हनुमान जी को नचाया गया था. तब गुस्सा नहीं आया था विधायक जी को. उन्होने तब बयानबाजी नहीं की जब अयोध्या में चंदाचोरी का मामला सामने आया था. तब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था. कांग्रेस प्रवक्ता ने सलाह दी कि विधायक जी इस गुस्से से कुछ नहीं होगा. समय की ये मांग है कि जनता के बीच में आइए.

जानिए पूरा मामला है क्या

आज संसद परिसर में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अयोध्या के राम मंदिर चोरी मामले को मुद्दा बनाने के लिए पुजारी का रूप धरे भगवा कपड़ों में पहुंचे थे. पप्पू यादव जहां बैठे थे उनके सामने एक दान पात्र रखा हुआ था, जिसमें प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने भी आकर पैसे डाले. ये एक तरह का नुक्कड़ नाटक था. पुजारी बाद में अयोध्या के सांसद के पैर पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे. बाद में पप्पू यादव दान पात्र उठाकर भाग गए. इस पूरे नाटक में अयोध्या की चंदा चोरी को दिखाया गया था.