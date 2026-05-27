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बीजेपी विधायक राम कुमार टोप्पो के समर्थकों पर लगा नायब तहसीलदार को पीटने का आरोप

सरगुजा: सीतापुर से बीजेपी विधायक राम कुमार टोप्पो और उनके समर्थकों पर नायब तहसीलदार तुषार मानिक की पिटाई का आरोप लगा है. नायब तहसीलदार तुषार मानिक का आरोप है कि उसकी पिटाई विधायक जी के समर्थकों और खुद उनके द्वारा की गई. पिटाई में उनकी शर्ट तक फट गई. पीड़ित नायब तहसीलदार ने मीडिया के सामने अपने चोट के निशान भी दिखाए.

जिस वक्त नायब तहसीलदार तुषार मानिक की पिटाई की गई उस वक्त मौके पर एसडीएम फागेश सिन्हा भी मौजूद थे. एसडीएम ने तुषार मानिक को बचाने की हर संभव कोशिश की लेकिन आरोप है कि विधायक समर्थकों ने उनको वहां से दूर हटा दिया. बाद में नायब तहसीलदार और एसडीम दोनों उसी हालत में अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर अजीत वसंत से मिलने पहुंचे. दोनों ने कलेक्टर को पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी.

नायब तहसीलदार को पीटने का आरोप (Etv Bharat)

एक महिला दफ्तर में काम के लिए आई थी. मैंने जरूरी पूछताछ की और कहा कि आप कल आ जाओ मेरा रीडर आएगा तो साइन कर दूंगा. इसके बाद महिला ने कहा कि आज ही साइन चाहिए, जिसपर मैंने मना कर दिया. इसके बाद मैं घर चला गया. घर पर विधायक जी के पीए का फोन आया उन्होने कहा कि वो उनको बुला रहे हैं. मैं विधायक जी के घर जा रहा था. रास्ते में एसडीएम साहब मिल गए. दोनों लोग विधायक जी के घर गए. वहां पर मेरे साथ मारपीट की गई: तुषार मानिक, नायब तहसीलदार

हम लोग विधायक जी के घर गए तो वहां पर पर पहले से ही कई लोग मौजूद थे. कुछ लोगों ने तुषार मानिक के साथ मारपीट की. मारपीट की घटना में उनको चोट भी आई है. तुषार मानिक इसकी शिकायत करने की बात कह रहे हैं: फागेश सिन्हा, एसडीएम

शाम को विधायक सीतापुर का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया की नायब तहसीलदार ने बदतमीजी की है, जिसके बाद मैंने एसडीम को निर्देश दिया की मौके पर जाकर स्थित को देखें. अभी ये लोग आये हैं और इन्होने बताया की इनके साथ मारपीट की गई है. थाने में दोनों पक्ष रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं. आगे पुलिस जाँच करेगी की मामले की सत्यता क्या है इसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी: अजीत वसंत, कलेक्टर





सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो की बहन का आरोप

बहरहाल, इस मामले में सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो की बड़ी बहन कोटछाल निवासी सीमा धनकी ने नायब तहसीलदार पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया है. दोनों तरफ की शिकायतें पुलिस ने सुनी है. अब आगे की कार्रवाई का इंतजार दोनों पक्षों को है.