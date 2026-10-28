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भाजपा विधायक ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'उस समय एंटी इनकंबेंसी ज्यादा थी,मनोहर लाल खट्टर का फेस चेंज नहीं करते सरकार नहीं बनती'

खरगे की हैसियत क्या है?: कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खरगे दुआरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिता के बारे दिये ब्यान की निंदा की. विधायक गौतम ने कहा कि "खरगे की हैसियत क्या है?" उन्होंने राहुल गांधी द्वारा जातिगत जनगणना करवाने की मांग को जाति-पाती में बांटने की कोशिश बताया.

कांग्रेस की मेगा रैली पर उठाए सवालः हरियाणा भाजपा के विधायक राम कुमार गौतम ने 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित विपक्षी दलों की रैली को लेकर सवाल उठाया है. विधायक गौतम ने कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के किये जा रहे धरने प्रदर्शनों को नेपाल और बंग्लादेश जैसा खेल करने की कोशिश बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश की तरह प्रदर्शन करके वर्तमान सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ वहां लोगों को अराजकता फैलाने के लिए 1 नवंबर को बुला रहे हैं

राहुल गांधी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगेः उन्होंने राहुल गांधी के जातिगत जनगणना करावने की मांग को जाती पाती में बांटने की कोशिश बताया. इसके साथ ही उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर हरियाणा और देश के लोगों से 1 नवंबर को होने वाली दिल्ली रैली में ना जाने की अपील की. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ वहां लोगों को अराजकता फैलाने के लिए 1 नवंबर को बुला रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह सब राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं और वह कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे.

चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल ने छोड़ा था सीएम का पदः राम कुमार गौतम ने कहा कि "पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के वक्त में बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन अंतिम एंटी इनकंबेंसी को देखते हुए उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया. उस समय एंटी इनकंबेंसी ज्यादा थी. फेस चेंज नहीं करते सरकार नहीं बनती." बता दें कि चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था. इसके बाद 12 मार्च को सीएम नायब सिंह सैनी को पहली बार सीएम बने. अक्तूबर 2024 में विधानसभा में जीत के बाद दूसरी बार फिर सीएम नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने. बाद में लोक सभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सांसद चुने गए. वर्तमान में केंद्र में ऊर्जा मंत्री हैं.