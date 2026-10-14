"जब कांग्रेस की सरकार बनती है, तब वोट चोरी के आरोप क्यों नहीं लगते", भाजपा नेता ने लगाए गंभीर आरोप
भाजपा नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं वोट चोरी के आरोप.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 6:49 PM IST
मंडी: एक ओर जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा वोट चोरी के मुद्दे को लेकर देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और भाजपा पर वोट चोरी के जरिए सरकार बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है. कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतती है तो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाती, लेकिन भाजपा की जीत पर आरोप लगाने लगती है.
"अगर भाजपा वोट चोरी करके सरकार बनाती है, जैसा कांग्रेस आरोप लगाती है, तो साल 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? राजनीतिक दल अपने आरोपों के समर्थन में ठोस तथ्य प्रस्तुत करें." - राकेश जम्वाल, हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर के विधायक
कांग्रेस पर लगाए राजनीति करने के आरोप
राकेश जम्वाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जन समस्याओं की अनदेखी करने और राजनीतिक आरोपों के जरिए जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भाजपा पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़कों और विकास से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच उठाती रहेगी. आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को अपने कार्यकाल का हिसाब देना होगा. बुधवार को राकेश जम्वाल ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जरल, बंदली, बदैहण और वजीहण का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनीं.
लंबित पेंशन के भुगतान की मांग
राकेश जम्वाल ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन छह महीने से ज्यादा समय से लंबित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि पेंशन जरूरतमंद लोगों के जीवनयापन का महत्वपूर्ण सहारा है. सरकार को लंबित पेंशन का शीघ्र भुगतान कर देरी के कारण स्पष्ट करने चाहिए.
"प्रदेश में सड़कें बदहाल हैं, विकास कार्य प्रभावित हैं और स्वास्थ्य सेवाएं दबाव में हैं. दिल्ली में धरने और शिमला में राजनीतिक गतिविधियों के बजाय सरकार को जनता की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए." - राकेश जम्वाल, हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर के विधायक
बंद पड़े PHC बंदली का उठाया मुद्दा
इस दौरान भाजपा के मुख्य प्रवक्ता ने बंदली पंचायत में बंद पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए इसे खोला था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसे डिनोटिफाई कर दिया. मुख्यमंत्री द्वारा इसे दोबारा खोलने पर विचार करने का आश्वासन देने के बावजूद, केंद्र अभी तक शुरू नहीं हुआ है. इससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है.