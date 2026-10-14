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"जब कांग्रेस की सरकार बनती है, तब वोट चोरी के आरोप क्यों नहीं लगते", भाजपा नेता ने लगाए गंभीर आरोप

राकेश जम्वाल, हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता ( File Photo )

मंडी: एक ओर जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा वोट चोरी के मुद्दे को लेकर देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और भाजपा पर वोट चोरी के जरिए सरकार बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है. कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतती है तो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाती, लेकिन भाजपा की जीत पर आरोप लगाने लगती है.

"अगर भाजपा वोट चोरी करके सरकार बनाती है, जैसा कांग्रेस आरोप लगाती है, तो साल 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? राजनीतिक दल अपने आरोपों के समर्थन में ठोस तथ्य प्रस्तुत करें." - राकेश जम्वाल, हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर के विधायक