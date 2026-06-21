मिल्क प्लांट के बाहर फूटा किसानों का गुस्सा, सड़क पर बहाया सैकड़ों लीटर दूध, BJP ने सुक्खू सरकार को घेरा
मंडी जिले के चक्कर मिल्क प्लांट द्वारा दूध नहीं लिए जाने से नाराज किसानों ने सड़कों पर बहाया सैकड़ों लीटर दूध.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 7:27 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 7:36 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा दूध उत्पादकों को लेकर जारी की गई नई अधिसूचना के विरोध में मंडी जिला के चक्कर मिल्क प्लांट के बाहर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. पिछले एक सप्ताह से दिन-रात तंबू लगाकर धरना दे रहे दूध उत्पादकों ने मांगें पूरी न होने पर आज सैकड़ों लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया. वहीं, दूध उत्पादकों की हालत को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया है और जमकर निशाना साधा.
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. राकेश जम्वाल ने कहा, 'चुनाव के समय कांग्रेस ने किसानों से वादा किया था कि वे ₹80 लीटर गाय का और ₹100 लीटर भैंस का दूध खरीदेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि दूध खरीदना तो दूर, जो दूध पहले से लिया गया है, उसका भुगतान भी किसानों को नहीं मिल रहा है. सरकार ने बिजली के बिलों और शराब की बोतलों पर मिल्क सेस लगाकर पैसा तो इकट्ठा किया, लेकिन उसका लाभ प्रदेश के गरीब किसानों और पशुपालकों तक नहीं पहुंचाया गया'
विधायक जम्वाल ने चक्कर मिल्क प्लांट के प्रबंधन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा क्षमता से अधिक दूध होने की बात कहकर खरीद से मना करना सरकार की अदूरदर्शिता को दर्शाता है. सरकार को गारंटी देने से पहले अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए थी. आज किसान सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं. जम्वाल नें किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में जैसे ही भाजपा की सरकार आएगी, हर किसान और बागवान के हितों की पूरी चिंता की जाएगी.
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