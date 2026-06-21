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मिल्क प्लांट के बाहर फूटा किसानों का गुस्सा, सड़क पर बहाया सैकड़ों लीटर दूध, BJP ने सुक्खू सरकार को घेरा

मंडी: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा दूध उत्पादकों को लेकर जारी की गई नई अधिसूचना के विरोध में मंडी जिला के चक्कर मिल्क प्लांट के बाहर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. पिछले एक सप्ताह से दिन-रात तंबू लगाकर धरना दे रहे दूध उत्पादकों ने मांगें पूरी न होने पर आज सैकड़ों लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया. वहीं, दूध उत्पादकों की हालत को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया है और जमकर निशाना साधा.