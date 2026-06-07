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बिहार में BJP को लगने वाला है बड़ा झटका, विधायक राजू सिंह की जाएगी सदस्यता?

गैर-इरादतन हत्या मामले में दोषी करार होने के बाद क्या बीजेपी विधायक राजू सिंह की सदस्यता खत्म हो जाएगी? पढ़ें पूरी खबर..

BJP MLA Raju Singh
राजू सिंह दोषी करार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 7, 2026 at 6:26 PM IST

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पटना: भारतीय जनता पार्टी के साहेबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह की विधायकी पर तलवार लटक गई है. हर्ष फायरिंग में महिला आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता की मौत मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्च ने उनको दोषी करार दिया है. गैर इरादतन हत्या और हथियार अधिनियम में उनके खिलाफ 9 जून को सजा सुनाई जाएगी.

कितने साल की सजा होगी?: गैर इरादतन हत्या के दोषी पाए जाने पर अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा मिलती है. पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार का कहना है कि इस मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है. आजीवन कारावास की भी सजा का प्रावधान है.

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राजू सिंह दोषी करार (सौ. Raju Kumar Singh फेसबुक हैंडल)

राजू सिंह की सदस्यता जाएगी?: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत प्रावधान है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर जन प्रतिनिधित्व की सदस्यता चली जाएगी. सजा सुनाए जाने की तारीख से वैसे जन प्रतिनिधि अयोग्य हो जाएगा. ऐसे में राजू सिंह की भी विधायकी जाना तय है.

"इस मामले में आजीवन या कम से कम 10 साल की सजा तो होगी ही. ऐसे में 2 साल से अधिक सजा होने पर ही विधायकों की सदस्यता चली जाती है तो इनकी भी सदस्यता जाना तय है."- आलोक कुमार सिंह, सीनियर एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट

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विधायक राजू कुमार सिंह (सौ. Raju Kumar Singh फेसबुक हैंडल)

इस मामले में 56 वर्षीय बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को अदालत ने दोषी करार दिया है लेकिन उनकी पत्नी रेणु और दो अन्य आरोपी राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को आरोप से बरी कर दिया गया है. 9 जून को तय होगा कि राजू सिंह को कितने साल की सजा होगी.

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नितिन नबीन के साथ राजू सिंह (सौ. Raju Kumar Singh फेसबुक हैंडल)

कौन हैं राजू सिंह?: राजपूत समाज से आने वाले राजू सिंह 2005 में लोजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे. 2020 में वीआईपी में शामिल हो गए और वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीते लेकिन 2022 में वीआईपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए. बाद में उनको मंत्री भी बनाया गया. 2025 में वह बीजेपी के टिकट पर ही साहिबगंज से चुनाव जीते हैं. हालांकि इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया.

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साहेबगंज विधायक राजू सिंह (सौ. Raju Kumar Singh फेसबुक हैंडल)

घट जाएगी बीजेपी की संख्या: बिहार में बीजेपी विधायकों की संख्या नितिन नबीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद अभी 88 है. बांकीपुर विधानसभा का आने वाले समय में उपचुनाव होगा. अब राजू सिंह की भी सदस्यता गई तो बीजेपी सदस्यों की संख्या घटकर 87 हो जाएगी. एनडीए विधायकों की संख्या घटकर 200 पर पहुंच जाएगी. बिहार में अभी विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव है. ऐसे में राजू सिंह की सदस्यता जाती है तो बीजेपी और एनडीए के लिए एक झटका होगा.

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सम्राट चौधरी के साथ राजू सिंह (सौ. Raju Kumar Singh फेसबुक हैंडल)

अनंत सिंह को भी गंवानी पड़ी थी विधायकी: इससे पहले कई विधायकों की सदस्यता जा चुकी है. 2020 में मोकामा से विधायक अनंत सिंह की भी सदस्यता 2 साल से अधिक सजा मिलने के कारण जा चुकी है. मोकामा से जब दोबारा चुनाव हुआ, तब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती थीं. बाद में कोर्ट ने उनको दोष मुक्त कर दिया था. जिसके कारण 2025 में अनंत सिंह मोकामा से फिर से चुनाव जीते हैं. अभी भी उन पर हत्या का एक नया मामला चल रहा है.

इन विधायकों की भी गई थी सदस्यता: इसके अलावा बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव, आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी, सीपीआई माले विधायक मनोज मंजिल की 2 साल से अधिक सजा होने पर सदस्यता जा चुकी है.

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राजू कुमार सिंह (सौ. Raju Kumar Singh फेसबुक हैंडल)

क्या है मामला?: हर्ष फायरिंग का ये मामला 31 दिसंबर 2018 का है, जब नए साल की पूर्व संध्या पर एक पार्टी के दौरान राजू सिंह ने गोली चलाई और वह आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता को लग गई. इलाज के दौरान 3 जनवरी 2019 को उनकी मौत हो गई. अभी इस मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने गैर इरादतन हत्या और हथियार अधिनियम में दोषी ठहराया है.

ये भी पढ़ें: महिला की मौत मामले में JDU के पूर्व विधायक राजू सिंह पर गैर इरादतन हत्या का आरोप तय

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