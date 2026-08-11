भाजपा विधायक राज सिन्हा ने स्पीकर से की विशेषाधिकार हनन की शिकायत, बोले-सदन में पहुंचने से रोका, 11 बजे किया गिरफ्तार
भाजपा विधायक राज सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है.
Published : August 11, 2026 at 2:06 PM IST
रांचीः झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा विधायक राज सिन्हा ने अपने साथ हुई कार्रवाई को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई है. राज सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर रांची जिला प्रशासन पर सदन की कार्यवाही में शामिल होने से रोकने और उन्हें जबरन गिरफ्तार किए जाने का आरोप लगाया है.
अनुदान मांगों की चर्चा में नहीं हो सके शामिल
विधायक राज सिन्हा ने अपने पत्र में कहा है कि 10 अगस्त को विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान वे सदन में शामिल होकर प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर महत्वपूर्ण चर्चा और विशेष रूप से मतदान में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन रांची जिला प्रशासन ने उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया.
बिना सूचना के सदन की कार्यवाही से दूर रखा गया
भाजपा विधायक का आरोप है कि मुख्यमंत्री से मिलने और राज्य के छात्रों के रोजगार संबंधी ज्वलंत मुद्दों और राज्य की विधि-व्यवस्था से अवगत कराने के लिए जाने के क्रम में रांची जिला प्रशासन ने उन्हें सार्वजनिक स्थान पर रोक लिया. राज सिन्हा के मुताबिक, उनके साथ नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, सचेतक समेत कई विधायक भी मौजूद थे.
पत्र के माध्यम से उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी कारण और पूर्व सूचना के उन्हें और अन्य विधायकों को चल रहे विधानसभा सत्र की कार्यवाही से दूर रखा गया. इतना ही नहीं, करीब 11 बजे पूर्वाह्न में उन्हें जबरन गिरफ्तार किए जाने की बात भी पत्र में कही गई है.
लोकतांत्रिक तरीके से सदन में अपनी बात नहीं रख सके
विधायक राज सिन्हा ने कहा कि इस कार्रवाई के कारण वे राज्य की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा के भीतर नहीं रख सके. उन्होंने इसे विशेषाधिकार का पूर्णरूपेण हनन बताया है. उन्होंने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि पांचवीं झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत होने की सूचना राज्य के सभी जिला पुलिस एवं प्रशासन को पहले ही दी जा चुकी थी. फिर भी उन्हें और अन्य भाजपा विधायकों को सदन की कार्यवाही में शामिल होने से रोका गया.
भाजपा विधायक राज सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष से पूरे मामले के तथ्यों को देखते हुए विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज करने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है.
ये भी पढ़ें-
धनबाद में ई-रिक्शा से निकले विधायक राज सिन्हा, कांग्रेस ने बताया राजनीतिक स्टंट
जेटेट भाषा विवाद पर भाजपा का हमला, MLA राज सिन्हा और रागिनी सिंह ने सरकार को घेरा
प्रशासन के आश्वासन पर विधायक राज सिन्हा का अनशन खत्म, धनबाद-बोकारो मार्ग खोलने के लिए वैज्ञानिकों से ली जाएगी राय