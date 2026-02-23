ETV Bharat / state

यूपी में BJP एमएलए ने फावड़े से क्यों खोदी सड़क?, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप

फतेहपुर में ऐमापुर–रतनपुर मार्ग निर्माण में मानकों की अनदेखी. ( ETV Bharat )

फतेहपुर : फतेहपुर में ऐमापुर–रतनपुर मार्ग निर्माण में मानकों की अनदेखी के साथ ही लोक निर्माण विभाग के काम पर भाजपा विधायक कृष्णा पासवान ने सवाल उठाए हैं. इसको लेकर पीडब्ल्यूडी ने दोबारा काम सही कराने की बात कही है.

फतेहपुर जनपद के धाता विकास खंड के ऐमापुर गांव से रतनपुर को जोड़ने वाले मार्ग के निर्माण में सामने आई अनियमितताओं ने शनिवार को प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी. लगभग ढाई किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराया जा रहा है, लेकिन शुरुआत से ही ग्रामीण इसकी गुणवत्ता को लेकर असंतुष्ट थे.

योगीराज में बीजेपी एमएलए ने क्यों उठाए फावड़े. (ETV Bharat)

शनिवार को क्षेत्र भ्रमण पर पहुंचीं भाजपा की खागा विधायक को ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण में मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने बिना देरी किए मौके पर पहुंच कर स्वयं निर्माण कार्य की जांच करने का फैसला लिया.

निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि ऐमापुर से रतनपुर तक बनाई जा रही सड़क पर रसायन डाले बिना ही गिट्टी बिछाकर तारकोल डाल दिया गया है. रोलर भी पर्याप्त रूप से नहीं चलाया गया. इससे सड़क की ऊपरी परत बेहद कमजोर नजर आई और पैर रगड़ते ही गिट्टियां उखड़ने लगीं.

विधायक ने मौके से अधिशासी अभियंता को फोन किया, लेकिन संपर्क न होने पर उन्होंने स्वयं फावड़ा लेकर सड़क की परत को हल्का सा खुरचा. जांच में नीचे से मिट्टी की परत निकल आई, जिसे देखकर उन्होंने नाराजगी जताई.