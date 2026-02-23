ETV Bharat / state

यूपी में BJP एमएलए ने फावड़े से क्यों खोदी सड़क?, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप

आखिर फतेहपुर की बीजेपी विधायक कृष्णा रावत क्यों हुई नाराज, किस विभाग को दी चेतावनी, जानिए पूरा मामला.

Aimapur Ratanpur Road
फतेहपुर में ऐमापुर–रतनपुर मार्ग निर्माण में मानकों की अनदेखी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 10:54 AM IST

|

Updated : February 23, 2026 at 11:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुर : फतेहपुर में ऐमापुर–रतनपुर मार्ग निर्माण में मानकों की अनदेखी के साथ ही लोक निर्माण विभाग के काम पर भाजपा विधायक कृष्णा पासवान ने सवाल उठाए हैं. इसको लेकर पीडब्ल्यूडी ने दोबारा काम सही कराने की बात कही है.

फतेहपुर जनपद के धाता विकास खंड के ऐमापुर गांव से रतनपुर को जोड़ने वाले मार्ग के निर्माण में सामने आई अनियमितताओं ने शनिवार को प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी. लगभग ढाई किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराया जा रहा है, लेकिन शुरुआत से ही ग्रामीण इसकी गुणवत्ता को लेकर असंतुष्ट थे.

योगीराज में बीजेपी एमएलए ने क्यों उठाए फावड़े. (ETV Bharat)

शनिवार को क्षेत्र भ्रमण पर पहुंचीं भाजपा की खागा विधायक को ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण में मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने बिना देरी किए मौके पर पहुंच कर स्वयं निर्माण कार्य की जांच करने का फैसला लिया.

निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि ऐमापुर से रतनपुर तक बनाई जा रही सड़क पर रसायन डाले बिना ही गिट्टी बिछाकर तारकोल डाल दिया गया है. रोलर भी पर्याप्त रूप से नहीं चलाया गया. इससे सड़क की ऊपरी परत बेहद कमजोर नजर आई और पैर रगड़ते ही गिट्टियां उखड़ने लगीं.

विधायक ने मौके से अधिशासी अभियंता को फोन किया, लेकिन संपर्क न होने पर उन्होंने स्वयं फावड़ा लेकर सड़क की परत को हल्का सा खुरचा. जांच में नीचे से मिट्टी की परत निकल आई, जिसे देखकर उन्होंने नाराजगी जताई.

विधायक का कहना था कि जिस तरह से सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वह छह महीने भी टिक नहीं पाएगी. उन्होंने साफ कहा कि घटिया निर्माण की शिकायत वह उच्चाधिकारियों से करेंगी और मानक के अनुरूप काम न होने पर कार्रवाई तय कराई जाएगी.

विधायक ने मौके पर ठेकेदार और विभागीय अफसरों को फटकार लगाते हुए काम को तत्काल रोकने और मानक के अनुसार दोबारा कराने की चेतावनी दी.

ऐमापुर-रतनपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य हाल ही में कराया गया है. पीडब्ल्यूडी ने 23 सौ मीटर लंबी इस सड़क की मरम्मत पर करीब 20 लाख रुपये खर्च किए हैं.

ग्रामीणों का आरोप है कि न तो सड़क पर पर्याप्त मोटाई की परत डाली गई और न ही पुरानी जर्जर सतह का समतलीकरण किया गया. ऊपर से ही सामग्री बिछाकर काम पूरा कर दिया गया. इससे यह मार्ग अधिक समय तक टिकाऊ नहीं रह सकेगा और आवागमन में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी.

मामले पर पीडब्ल्यूडी के जेई राम आशीष ने कहा कि मार्ग का मरम्मतीकरण मानक के अनुरूप कराया जा रहा है. ठेकेदार द्वारा कुछ स्थानों पर सामग्री में गड़बड़ी की गई थी, जिसे दुरुस्त करवा दिया गया है.

ये भी पढ़ें - सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार : विधायक के पैर रगड़ते ही उखड़ गई सड़क, ग्रामीणों ने धान रोपकर दिखाया आक्रोश

Last Updated : February 23, 2026 at 11:08 AM IST

TAGGED:

FATEHPUR NEWS
AIMAPUR RATANPUR ROAD CONSTRUCTION
BJP MLA QUESTIONS PWD WORK
BJP MLA KRISHNA PASWAN
AIMAPUR RATANPUR ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.