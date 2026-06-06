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डकैत को दोस्त बोल चुके विधायक प्रीतम लोधी का यू टर्न, ब्राम्हण वाले बयान पर कहा-पूरा नहीं सुनते लोग

डकैत रामबाबू गडरिया से दोस्ती की बात जगजाहिर करने के बाद बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने ब्राम्हणों को लेकर दिए बयान पर दी सफाई.

BJP MLA PRITAM LODHI STATEMENT
ब्राम्हण वाले बयान पर कहा-पूरा नहीं सुनते लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 9:29 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: बीजेपी के विधायकों में सबसे ज्यादा विवादित बयानों के नेता के तौर पर प्रीतम लोधी रैंकिंग में फिलहाल मध्य प्रदेश में टॉप पर गिने जाएंगे. बीजेपी नेतृत्व की समझाइश के बाद भी वो अपने बिगड़े बोल संभाल नहीं पा रहे. डकैत रामबाबू गडरिया से अपनी दोस्ती और भाईचारे के विवादित बयान से अभी प्रीतम संभले भी नहीं थे कि अब ब्राम्हणों को लेकर दिया विवादित बयान सुर्खियों में आ गया.

ईटीवी भारत से बातचीत में प्रीतम लोधी सफाई में कहते हैं कि वो विवादित बयान नहीं देते बल्कि विवादित कर दिए जाते हैं. वे कहते हैं ब्राम्हण समाज जिस बयान को लेकर नाराज है उस बयान की कहानी भी कुछ और है.

ब्राम्हणों को लेकर प्रीतम लोधी ने दिया था विवादित बयान

प्रीतम लोधी के एक बयान से ब्राम्हण समाज नाराज है. नाराज इसलिए इस बयान में उन्होंने ब्राम्हण समाज को अपमानित किया है. इस बयान का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें प्रीतम अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं और कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो एक ब्राम्हण देवता ने हमारी मां से कहा था कि ये बहुत अच्छे नक्षत्रों में पैदा हुए. ये बड़ा आदमी बनेगा. तो घरवालों को भी लगा कि मैं बड़ा होकर कलेक्टर आईपीएस बनूंगा. मुझे वो पढ़ाने लगे. लेकिन जब 16 साल की उम्र में मैं जेल गया, उसके बाद जब भी ब्राम्हण देवता सामने दिख जाते तो हमारी मां उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़ती थी.

डकैत को दोस्त बोल चुके विधायक प्रीतम लोधी का यू टर्न (ETV Bharat)

विवादित बयान पर ऐसे पलटे प्रीतम लोधी

प्रीतम के इस वीडियो पर बवाल हुआ. जब ईटीवी भारत ने इस बवाल के बाद सवाल किया तो विधायक प्रीतम लोधी ने कहा,"ये आधा वीडियो है. मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है. वे कहते हैं, असल में पूरा नहीं सुनते लोग. मैं 16 साल का था तो जेल जाने लगा. मेरे पिताजी जनसंघ में थे और कांग्रेस के लोग मुझे कांग्रेस में ले जाने झूठे मुकदमे लगाते थे. बाद में देखिए ब्राम्हण देवता की बात सही निकली. नेता बनकर मैं बड़ा आदमी बन गया. मैं आपको पूरा बयान डालूंगा. मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है."

रामबाबू गडरिया को लेकर साधी चुप्पी

रामबाबू गड़रिया को अपना दोस्त बता चुके प्रीतम लोधी अब कह रहे हैं कि "मेरा मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं है. स्वाभाविक रूप से मेरे मुंह से कोई बात निकल गई किसी समाज को लेकर. किसी को दुख हुआ हो तो खेद प्रगट करता हूं. मैं चाहता भी नहीं कि किसी को मेरी वजह से दुख पहुंचे. हर समाज का मैं सम्मान करता हूं. हैरत की बात ये कि मंच से जिन रामबाबू गडरिया की दोस्ती की कसमें उठा रहे थे प्रीतम, मीडिया के सामने उनका नाम भी जुबान पर नहीं लाए और चुप्पी साध ली."

डकैत रामबाबू गडरिया को बताया था दोस्त

प्रीतम लोधी ने हाल ही में डकैत रामबाबू गडरिया को अपना भाई बताया था और कहा था कि वो दोनों सुख दुख के साथी हैं. बाकायदा मंच पर तस्वीर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और ये भी कहा कि सामंती लोगों की वजह से रामबाबू डकैत बनें. उन्होंने इसमें कई खुलासे भी किए थे और कहा था कि जेल से लेकर जंगल तक वे कई बार एक दूसरे से मिले थे. प्रीतम लोधी यहां तक कह गए कि रामबाबू गडरिया के साथ हुआ अत्याचार वे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और बघेल समाज के साथ खड़े होंगे.

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