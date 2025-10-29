ETV Bharat / state

हजारीबाग वन भूमि घोटाला: एसीबी जांच के दायरे में बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद, आरोप पर दी सफाई

हजारीबाग में वन भूमि घोटाले की एसीबी जांच में नाम आने पर भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने सफाई दी है.

BJP MLA PRADEEP PRASAD
बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 1:02 PM IST

3 Min Read
हजारीबाग: वन भूमि घोटाले मामले में एसीबी की जांच के दायरे में बीजेपी सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी आ गए हैं. उन पर 2010 में विवादित वन भूमि की रजिस्ट्री में पहचान बनने का आरोप है. मामला एक शोरूम की भूमि से जुड़ा हुआ है.

वहीं इस मामले में विधायक प्रदीप प्रसाद ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि "मैं किसी भी गलत कृत्य का समर्थक न कभी रहा हूं और ना ही कभी रहूंगा. रही बात आरोप लगने की तो यह जांच का विषय है. एजेंसी जांच करेगी. मुझे एजेंसी और सरकार पर भरोसा है. समय आने दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा."

बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद का बयान (Etv Bharat)

हजारीबाग में इन दिनों एसीबी सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त के मामले की जांच कर रही है. इस जांच में हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे, तत्कालीन सदर अंचल अधिकारी शैलेश कुमार, जमीन व्यवसायी और एक बड़े शोरूम के मालिक विनय सिंह को एसीबी ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेजा जा चुका है, लेकिन अब इस मामले में धीरे-धीरे नये- नये लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन्होंने जमीन की खरीदारी की है.

जमीन घोटाले में बीजेपी विधायक की भूमिका

एसीबी के अनुसार, हजारीबाग स्थित डेमोटांड़ स्थित शोरूम की जमीन की रजिस्ट्री के दौरान विधायक प्रदीप प्रसाद बतौर पहचान बने थे. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि विधायक प्रदीप प्रसाद ने जमीन रजिस्ट्री में पहचान के साथ वन भूमि की खरीद बिक्री में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका भी निभाई थी.

सदर अंचल में पड़ती है विवादित जमीन

सरकारी जमीन की रजिस्ट्री मामले में शोरूम के मालिक विनय सिंह फिलहाल जेल में है. इधर, तत्कालीन सदर सीओ वर्तमान डीआरडीए निदेशक चतरा अलका कुमारी से भी इस मामले में एसीबी ने पूछताछ की गई थी, कोर्ट में बयान देने के बाद वह सरकारी गवाह बन गई. जिस जमीन की रजिस्ट्री में पहचान बनने की बात सामने आई है, वह सदर अंचल में पड़ती है.

इस मामले में बनाया गया 73 लोगों को अभियुक्त

यह पूरा मामला तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे से जुड़ा हुआ है. उनके कार्यकाल के दौरान ही जमीन से जुड़ा यह खेल किया गया था. बता दें कि इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण वाद संख्या 11/2025 के तहत कुल 73 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनमें से 68 नामजद हैं. मामला 25 सितंबर 2025 को दर्ज किया गया था.

कई धाराओं में मामला दर्ज

आरोप है कि सरकारी भूमि भूदान, वन भूमि, गोचर, गैर मजरूवा आम एवं खास को कुछ भू-माफियाओं द्वारा फर्जी कागजात बनाकर अवैध तरीके से खरीद-बिक्री कर जमाबंदी की गई. एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420, 467, 468, 471, 120 (बी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) और 13 (2) लगाई गई हैं.

जमीन घोटाले में चर्चित नाम शामिल

इस मामले में प्रमुख अभियुक्तों में तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी अलका कुमारी, अंचल निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी राम प्रकाश चौधरी और संतोष कुमार वर्मा समेत कई बड़े चर्चित नाम शामिल हैं.

