हजारीबाग वन भूमि घोटाला: एसीबी जांच के दायरे में बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद, आरोप पर दी सफाई

हजारीबाग: वन भूमि घोटाले मामले में एसीबी की जांच के दायरे में बीजेपी सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी आ गए हैं. उन पर 2010 में विवादित वन भूमि की रजिस्ट्री में पहचान बनने का आरोप है. मामला एक शोरूम की भूमि से जुड़ा हुआ है.

वहीं इस मामले में विधायक प्रदीप प्रसाद ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि "मैं किसी भी गलत कृत्य का समर्थक न कभी रहा हूं और ना ही कभी रहूंगा. रही बात आरोप लगने की तो यह जांच का विषय है. एजेंसी जांच करेगी. मुझे एजेंसी और सरकार पर भरोसा है. समय आने दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा."

बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद का बयान (Etv Bharat)

हजारीबाग में इन दिनों एसीबी सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त के मामले की जांच कर रही है. इस जांच में हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे, तत्कालीन सदर अंचल अधिकारी शैलेश कुमार, जमीन व्यवसायी और एक बड़े शोरूम के मालिक विनय सिंह को एसीबी ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेजा जा चुका है, लेकिन अब इस मामले में धीरे-धीरे नये- नये लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन्होंने जमीन की खरीदारी की है.

जमीन घोटाले में बीजेपी विधायक की भूमिका

एसीबी के अनुसार, हजारीबाग स्थित डेमोटांड़ स्थित शोरूम की जमीन की रजिस्ट्री के दौरान विधायक प्रदीप प्रसाद बतौर पहचान बने थे. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि विधायक प्रदीप प्रसाद ने जमीन रजिस्ट्री में पहचान के साथ वन भूमि की खरीद बिक्री में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका भी निभाई थी.

सदर अंचल में पड़ती है विवादित जमीन

सरकारी जमीन की रजिस्ट्री मामले में शोरूम के मालिक विनय सिंह फिलहाल जेल में है. इधर, तत्कालीन सदर सीओ वर्तमान डीआरडीए निदेशक चतरा अलका कुमारी से भी इस मामले में एसीबी ने पूछताछ की गई थी, कोर्ट में बयान देने के बाद वह सरकारी गवाह बन गई. जिस जमीन की रजिस्ट्री में पहचान बनने की बात सामने आई है, वह सदर अंचल में पड़ती है.