क्या संत रामपाल के पास है विधायक बनवाने की चाबी? दरबार में मिलने आए बीजेपी विधायकों से किया दावा
संत रामपाल का दावा- उनके पास विधायक बनवाने की चाबी. बीजेपी विधायक पवन खरखौदा हुए नतमस्तक, रणधीर पनिहार ने मांगा आशीर्वाद, देखें दोनों का वीडियो.
Published : June 17, 2026 at 2:13 PM IST
सोनीपत: जेल से छूटने के बाद संत रामपाल सोनीपत के धनाना स्थित सतलोक आश्रम में ठहरा है. यहां फिलहाल नेताओं के आने-जाने का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में सोनीपत के खरखौदा से बीजेपी विधायक पवन खरखौदा और नलवा से बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार रामपाल के सामने नतमस्तक हुए. दोनों के रामपाल से मुलाकात का वीडियो सामने आया है. जिसमें बीजेपी नेता रामपाल का धन्यवाद करने और आशीर्वाद लेने की बात कहने सुनाई दे रहे हैं.
बीजेपी विधायकों ने लिया संत रामपाल से आशीर्वाद: बीजेपी विधायक पवन खरखौदा और विधायक रणधीर पनिहार की संत रामपाल से मुलाकात का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में बीजेपी विधायक पवन खरखौदा रापमाल को बता रहे हैं कि "पहले भी मैंने कई बार चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली. इस बार आपके आशीर्वाद से पहली बार खरखौदा में कमल खिला है. मेरा तो अब पहला धाम यही है. ये सब आपके आशीर्वाद के चलते हुआ है."
संत रामपाल के पास बीजेपी विधायक बनवाने की चाबी? बीजेपी विधायक पवन खरखौदा की बात पर रामपाल ने कहा कि ठविधायक बनवाना हो, या पानी निकलवाना हो. सबकी चाबी मेरे पास है. हमारा आशीर्वाद आपके साथ है." इसके बाद बीजेपी विधायक पवन खरखौदा संत रामपाल के चरणों में दंडवत होते नजर आए. बीजेपी विधायक पवन खरखौदा ने अपनी जीत का श्रेय रामपाल महाराज को दिया. जिसके बाद रामपाल हसता हुआ नजर आया.
विधायक रणधीर पनिहार ने भी लिया रामपाल का आशीर्वाद: इसके अलावा नलवा विधायक रणधीर पनिहार ने भी संत रामपाल के प्रति गहरी आस्था जताई. वो चुनावी जीत का श्रेय रामपाल महाराज के देते नजर आए. विधायक रणधीर पनिहार ने कहा कि "मैं नाम लेना चाहता हूं." जिस पर रामपाल ने कहा कि "पहले ज्ञान समझो, हमारी टर्म एंड कंडीशन समझो और फिर आगे की प्रक्रिया होगी. जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं. वैस ही हमारे आश्रम में नाम लेना पड़ेगा." जिसके बाद विधायक ने कहा कि महाराज समय दे दो. जिस पर रामपाल महाराज ने कहा कि ये काम मैं नहीं मेरे शिष्य करते हैं. जिसके बाद बाद विधायक वापस लौट गए.
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