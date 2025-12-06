ETV Bharat / state

पकड़ा गया BJP नेता का बड़ा झूठ, अब अस्पताल से सीधे जाना पड़ेगा जेल, जानें पूरा मामला

BJP नेता पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा ( ETV Bharat )

"तकनीकी जांच, पूछताछ और मौके पर जुटाए गए सबूतों में खुलासा हुआ कि शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान पिस्टल में गोली फंस गई थी. उसे निकालने की कोशिश में फंसी हुई गोली बाहर निकली और सीधे विनोद दास की जांघ में जा लगी." - सुशील कुमार, एसएसपी

BJP नेता पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा: पहले विनोद दास ने पुलिस को दो बदमाशों द्वारा ओवरटेक कर गोली मारने की कहानी बताई थी, लेकिन पुलिस जांच में यह दावा पूरी तरह गलत साबित हुआ. एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि प्रारंभिक बयान और घटनास्थल के तथ्यों में भारी विरोधाभास मिला है.

अस्पताल से सीधे जेल जाएंगे BJP नेता: पुलिस ने सख्ती से पूछताछ के बाद तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. मौके से पिस्टल और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं. वहीं विनोद दास अस्पताल में इलाजरत हैं, लेकिन ठीक होते ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस के अनुसार उन्होंने झूठा बयान देकर न सिर्फ जांच को गुमराह किया, बल्कि क्षेत्र में अनावश्यक अफवाह भी फैलाई है.

शादी में हथियार कैसे पहुंचा?: इसी आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि शादी समारोह में बगैर लाइसेंस का हथियार कैसे और किसके द्वारा लाया गया था.

भाजपा विधायक केदार प्रसाद गुप्ता के पीए विनोद दास (ETV Bharat)

कौन हैं विनोद दास: विनोद दास साल 2021 में अमरक पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार रहे थे. हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके अलावा वे बीजेपी में मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. फिलहाल कुढ़नी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक केदार गुप्ता के पीए के रूप में कार्यरत हैं.

