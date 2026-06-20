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भाजपा विधायक के भतीजे समेत पांच से ठगी, नौकरी के नाम पर लिए 70 लाख रुपये

आगरा: खेरागढ़ विधानसभा के भाजपा विधायक भगवान सिंह कुशवाह के भतीजे समेत पांच लोगों से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 70 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. विधायक के भाई ने शाहगंज पुलिस को तहरीर दी, तहरीर में दी गई है कि पहले आरोपी ने रकम दिलवाने और लौटाने का वादा किया. इसके बाद 20 दिन तक टरकाता रहा. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.



जानकारी के अनुसार, खेरिया मोड़ निवासी विजय पाल कुशवाह ने शाहगंज थाना पुलिस को बताया कि पत्नी मंजू खेरागढ़ में प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका है. पीड़ित के मुताबिक, पत्नी की सहेली एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है. उसने एक स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में बताया कि उसकी पहुंच कई विभागों में है, जिससे मेरे बेटे की प्रदूषण विभाग में सरकारी नौकरी लगवाई है. इसके बाद पत्नी ने सहेली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उस प्रिंसिपल से संपर्क किया, जिसने पहले 10 लाख रुपये में छोटे बेटे प्रशांत की जिला पंचायत में नौकरी लगाने का वादा किया.

इस पर पत्नी ने गहने गिरवी रखकर पांच लाख रुपये दिए. इसके बाद अगले ही दिन आरोपी ने लखनऊ जवाहर भवन बुलाया. वहां नियुक्ति पत्र दिलाया. तीन दिन में हाथरस में जॉइन करने के लिए कहा. जब मैं और बेटा हाथरस में जॉइन करने गए.

वहां पर तीन माह की ट्रेनिंग करवाई. इसके बाद उसने कन्नौज पीडब्ल्यूडी में नौकरी की बात कही और बड़े बेटे निशांत की नौकरी लगाने का वादा किया. बड़े बेटे को जॉइन करा दिया. वहां के अधिकारी बेटे को सब ठीक होने की बोलकर ट्रेनिंग कराने लगे. आरोपी ने भरोसे में लेकर 21 लाख रुपये लिए गए.



पीड़ित विजय पाल कुशवाह ने बताया कि उनके क्षेत्रीय पार्षद के बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर 13 लाख ले लिए. उसे लखनऊ प्रदूषण विभाग में जॉइनिंग लेटर दिलाकर रायबरेली में ट्रेनिंग कराई. इसी तरह अन्य से भी 22.5 लाख रुपये लिए गए. बीस दिन पहले शाहगंज थाना की सराय ख्वाजा चौकी पर तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने टरकाया दिया.