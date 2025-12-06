ETV Bharat / state

हिसार में आसमान से उतरी दुल्हनियां, BJP विधायक के भतीजे हेलिकॉप्टर से लाए दुल्हन, गांव वालों की उमड़ी भीड़

हिसार: जिले में एक दुल्हन आसमान से उतरी और लोगों की भीड़ ने नई दुल्हनियां का स्वागत किया. यहां तक कि विधायक भी नवदंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे. दरअसल, BJP विधायक रणधीर पनिहार के भतीजे डॉ. राजन चाहर अपनी दुल्हन डॉ. तनिष्का कुलड़िया चाहर को हेलिकॉप्टर से पनिहार गांव विदा कराकर लाए. हिसार में 4 दिसंबर को दोनों की शादी संपन्न हुई थी. गांव में दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म निभाई गयी. इस मौके पर गांव के लोगों की भीड़ जुट गई. लोगों ने दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया.

हिसार में आसमान से उतरी दुल्हनियां (Etv Bharat)

हेलिकॉप्टर लैंडिंग पर उमड़ी ग्रामीणों की भीड़: पनिहार गांव में दूल्हा-दुल्हन के हेलिकॉप्टर से पहुंचने पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. ग्रामीणों और परिवार के लोगों ने नवदंपति का स्वागत किया. गांव में हेलिकॉप्टर की लैंडिंग देखकर लोग उत्साहित हो उठे. इस अवसर पर विधायक रणधीर पनिहार ने भी फॉर्म हाउस पर दूल्हा-दुल्हन का स्वागत किया और आशीर्वाद दिया.