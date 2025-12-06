हिसार में आसमान से उतरी दुल्हनियां, BJP विधायक के भतीजे हेलिकॉप्टर से लाए दुल्हन, गांव वालों की उमड़ी भीड़
विधायक रणधीर पनिहार के भतीजे डॉ. राजन चाहर ने हेलिकॉप्टर से दुल्हन डॉ. तनिष्का को विदा किया. पनिहार गांव में धूमधाम से स्वागत किया गया.
Published : December 6, 2025 at 12:22 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 1:43 PM IST
हिसार: जिले में एक दुल्हन आसमान से उतरी और लोगों की भीड़ ने नई दुल्हनियां का स्वागत किया. यहां तक कि विधायक भी नवदंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे. दरअसल, BJP विधायक रणधीर पनिहार के भतीजे डॉ. राजन चाहर अपनी दुल्हन डॉ. तनिष्का कुलड़िया चाहर को हेलिकॉप्टर से पनिहार गांव विदा कराकर लाए. हिसार में 4 दिसंबर को दोनों की शादी संपन्न हुई थी. गांव में दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म निभाई गयी. इस मौके पर गांव के लोगों की भीड़ जुट गई. लोगों ने दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया.
हेलिकॉप्टर लैंडिंग पर उमड़ी ग्रामीणों की भीड़: पनिहार गांव में दूल्हा-दुल्हन के हेलिकॉप्टर से पहुंचने पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. ग्रामीणों और परिवार के लोगों ने नवदंपति का स्वागत किया. गांव में हेलिकॉप्टर की लैंडिंग देखकर लोग उत्साहित हो उठे. इस अवसर पर विधायक रणधीर पनिहार ने भी फॉर्म हाउस पर दूल्हा-दुल्हन का स्वागत किया और आशीर्वाद दिया.
फॉर्म हाउस पर केक कटिंग: हेलिकॉप्टर से फॉर्म हाउस पहुंचने पर दूल्हा-दुल्हन ने केक कटिंग की. ग्रामीण और महिलाओं ने गीत गाकर स्वागत किया. लोगों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था की गई.
हिसार निवासी है डॉ. तनिष्का: डॉ. तनिष्का हिसार के सेक्टर 16-17 की निवासी हैं. उनके पिता प्रदीप कुलड़िया का क्रेशर कारोबार है.डॉ. तनिष्का जयपुर में गायनी में एमडी कर रही हैं. डॉ. राजन चाहर के पिता नवीन चौधरी हिसार के सेक्टर 15 में रहते हैं. दूल्हा-दुल्हन हिसार से पैतृक गांव सिद्धमुख ढाणी चाहर पहुंचे.
