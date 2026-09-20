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BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान, बोले- सपा मुखिया को जेल में डाल देना चाहिए

किशोर गुर्जर ने कहा कि रोजा इफ्तयारी करने वाले समाजवादी हिन्दू है ही नहीं.

BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर मंशा देवी मंदिर पहुंचे
BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर मंशा देवी मंदिर पहुंचे (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 11:11 AM IST

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बागपत: यूपी के बागपत के बड़ा गांव स्थित मंशा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना करने भाजपा के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर शनिवार को पहुंचे. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी की सदस्यता रद्द कर मुखिया को गिरफ्तार कर जेल में डाल देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो इनकी पार्टी में हैं, उन्हें उसके बाद गंगा स्नान कराकर घर वापसी कराएंगे. नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि रोजा इफ्तयारी करने वाले समाजवादी हिन्दू है ही नहीं.

दकिशोर गुर्जर, भाजपा विधायक (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इफ्तयारी में थूककर खिलाते हैं. ये लोग हिन्दू नहीं बचे. उन्होंने सवाल उठाया कि आतंकियों को रिहा करने वालों को कौन वोट देगा? वक्फ संपत्ति को लेकर भी नंद किशोर गुर्जर ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या गधे पर लादकर भारत में जमीन लाये थे?

उन्होंने कहा कि क्या अरब में भी किले हैं. उन्होंने लाल किला को सम्राट मिहिर भोज का किला बताया. ताजमहल को लेकर भी नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि ताजमहल में भगवान भोलेनाथ के मन्दिर पर इन्होंने गुम्बद बना डाला. विधायक ने ये बातें बागपत के बड़ा गांव स्थित मंशा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान कहीं.

बता दें कि यूपी के बागपत जिले में स्थित मंशा देवी मंदिर एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है. मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ माना जाता है. ये मंदिर जिले से मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बड़ागांव में स्थित है.

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मंशा देवी मंदिर
MANSA DEVI TEMPLE

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