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BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान, बोले- सपा मुखिया को जेल में डाल देना चाहिए

BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर मंशा देवी मंदिर पहुंचे ( Photo Credit: ETV Bharat )