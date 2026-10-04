इकरा हसन पर BJP विधायक नंद किशोर का बयान, ‘गुर्जर हैं तो हिंदू युवक से करें शादी, बेटी के रूप में स्वीकार करेगा समाज’
इकरा हसन के गुर्जर समाज से संबंध होने के दावे का जिक्र करते हुए दिया बयान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 5:50 PM IST
सहारनपुर: लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर दिया गया बयान इन दिनों चर्चा में है. गुर्जर भवन में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच से नंद किशोर ने इकरा हसन के गुर्जर समाज से संबंध होने के दावे का जिक्र किया. साथ ही कहा कि यदि वह खुद को गुर्जर मानती हैं तो किसी हिंदू गुर्जर युवक से शादी करें. कार्यक्रम में नंद किशोर ने कहा कि गुर्जर समाज के लोगों ने उन्हें इकरा हसन को लेकर अपनी बात बताई है. इकरा हसन स्वयं को गुर्जर बताती हैं. इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि वह गुर्जर हैं तो समाज उन्हें परिवार की बेटी के रूप में स्वीकार कर सकता है.
इसके बाद विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मंच से कहा कि इकरा हसन किसी हिंदू गुर्जर युवक से विवाह करें. हिंदू गुर्जर समाज में नेता, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर और पीसीएस अधिकारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लोग हैं. यदि इकरा हसन इस दिशा में पहल करती हैं तो समाज उनकी पसंद के युवक से शादी कराने के लिए तैयार है. नंद किशोर गुर्जर ने अपने बयान को राजनीतिक न बताते हुए इसे समाज से जुड़े मुद्दे के तौर पर पेश किया.
विधायक ने लोकसभा चुनाव का भी संदर्भ दिया. उन्होंने दावा किया कि कुछ ऐसे मुस्लिम लोग, जो गुर्जर पहचान के साथ जुड़े थे, उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को वोट नहीं दिया. यह बयान उन्होंने इकरा हसन के गुर्जर समाज से जुड़ाव की चर्चा के दौरान दिया. इकरा हसन कैराना लोकसभा सीट से सांसद हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है. उनके परिवार की क्षेत्रीय राजनीति में भी लंबे समय से सक्रिय भूमिका रही है. नंद किशोर गुर्जर का ताजा बयान ऐसे समय आया है, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दल और नेता सामाजिक तथा जातीय समीकरणों को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं.
ऐसे में इकरा हसन की सामाजिक पहचान और गुर्जर समाज से उनके जुड़ाव को लेकर दिया गया यह बयान राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है. एक कार्यक्रम में उनको लेकर कही गई बात की राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.
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