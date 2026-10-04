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इकरा हसन पर BJP विधायक नंद किशोर का बयान, ‘गुर्जर हैं तो हिंदू युवक से करें शादी, बेटी के रूप में स्वीकार करेगा समाज’

भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान चर्चा में ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर: लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर दिया गया बयान इन दिनों चर्चा में है. गुर्जर भवन में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच से नंद किशोर ने इकरा हसन के गुर्जर समाज से संबंध होने के दावे का जिक्र किया. साथ ही कहा कि यदि वह खुद को गुर्जर मानती हैं तो किसी हिंदू गुर्जर युवक से शादी करें. कार्यक्रम में नंद किशोर ने कहा कि गुर्जर समाज के लोगों ने उन्हें इकरा हसन को लेकर अपनी बात बताई है. इकरा हसन स्वयं को गुर्जर बताती हैं. इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि वह गुर्जर हैं तो समाज उन्हें परिवार की बेटी के रूप में स्वीकार कर सकता है.