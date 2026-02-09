ETV Bharat / state

'आखिर कहां गए पाकिस्तानी?' BJP विधायक ने बिहार विधानसभा में उठाया विदेशी नागरिक का मामला

बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने बिहार विधानसभा में विदेशी नागरिक का मामला उठाया. उन्होंने मंत्री से पूछा, गोपालगंज आने वाले पाकिस्तानी कहां हैं? पढ़ें..

BJP MLA Mithilesh Tiwari
मिथिलेश तिवारी ने उठाया विदेशी नागरिक का मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 9, 2026 at 2:43 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन प्रश्न काल के दौरान बैकुंठपुर के बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने विदेशी नागरिकों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि 1990 से 2015 तक यानी 25 सालों में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों गोपालगंज आए थे. वह जानना चाहते हैं कि क्या सभी लौटे या स्थायी तौर पर बस गए हैं?

विदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी दें: मिथिलेश तिवारी ने कहा कि 25 सालों में 173 नागरिक पाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान से गोपालगंज आए थे. गोपालगंज टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है. ऐसे में गंभीर सवाल है कि इतनी तादाद में विदेशी नागरिक क्यों आए? साथ ही आने वाले सभी लोग वापस गए कि नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं मिल रही है.

कहां गए पाकिस्तानी?: बीजेपी विधायक ने कहा कि पाकिस्तान के रावलपिंडी से कुल 167 नागरिक आए थे. उनको लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है, जबकि आए दिन सुनने को मिलता है कि जिले में बाहर से आकर लोग बस रहे हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या वह नाम बदलकर किसी दूसरी जगहों पर रह रहे हैं. अगर ऐसा है तो फिर गंभीर साजिश की आशंका है.

"लोग धार्मिक यात्रा पर आते हैं और आकर के भारत की नागरिकता ले लेते हैं. माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि 1990 से 2015 के बीच 173 विदेशी नागरिक गोपालगंज आए थे, जबकि हमारे यहां थावे मंदिर के अलावे कोई धार्मिक स्थान है नहीं. मंत्रीजी से इनके बारे में जाने को लेकर कोई डॉक्यूमेंट है, इसी के बारे में जानकारी चाहिए."- मिथिलेश तिवारी, बीजेपी विधायक, बैकुंठपुर

BJP MLA Mithilesh Tiwari
बैकुंठपुर के बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

SIR में भी नहीं पकड़े गए?: वहीं, सदन से बाहर जब ईटीवी भारत संवाददाता ने उनसे पूछा कि क्या एसआईआर में भी विदेशी नागरिकों का नाम नहीं आया? इस सवाल पर मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर गोपालगंज आए हैं तो संभव है कि कहीं दूसरे स्थान पर चले गए हों और वहां मकान बना लिया हो. नाम बदलकर रह रहे होंगे, आधार कार्ड बना लिया होगा. संभव है किशनगंज में रहने चले गए हों. आखिर किस मंशा से आए थे, यह एक गंभीर सवाल है.

बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

गृहमंत्री ने दिया जांच का भरोसा: बीजेपी विधायक ने कहा कि सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरे मामले की हम जांच करवाएंगे. मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हमने गृह मंत्री को कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिस पर भी जांच करने की जरूरत है.

