ETV Bharat / state

BJP विधायक ने आजम खान पर लगाए गंभीर आरोप; ED की कार्रवाई पर कही यह बात

बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलों को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बीच भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

बीजेपी विधायक ने आजम खान पर सरकारी जमीन पर कब्जे और सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर आरोप लगाए हैं. विधायक ने दावा किया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन का इस्तेमाल हुआ और ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन की भी जांच होनी चाहिए.