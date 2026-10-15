BJP विधायक ने आजम खान पर लगाए गंभीर आरोप; ED की कार्रवाई पर कही यह बात
रामपुर समाजवादी पार्टी में गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर विधायक ने इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:10 AM IST
रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलों को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बीच भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
बीजेपी विधायक ने आजम खान पर सरकारी जमीन पर कब्जे और सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर आरोप लगाए हैं. विधायक ने दावा किया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन का इस्तेमाल हुआ और ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन की भी जांच होनी चाहिए.
ED की कार्रवाई को लेकर जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना से सवाल किया गया तो उन्होंने आरोप लगाया कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 560 एकड़ जमीन में से करीब 300 एकड़ जमीन सरकारी और किसानों की भूमि थी.
उनका दावा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे जौहर ट्रस्ट के नाम कराया गया. विधायक ने इनकम टैक्स विभाग और सीएंडडीएस विभाग का हवाला देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और एमपी-एमएलए फंड से करीब 100 करोड़ रुपए लगाए जाने के आरोप हैं.
आकाश सक्सेना ने यह भी आरोप लगाया कि जौहर ट्रस्ट को चंदा देने वालों और ट्रस्ट से जुड़े ठेकों के बीच संबंधों की जांच होनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट के लेनदेन में कथित तौर पर फर्जी फर्मों का इस्तेमाल किया गया. विधायक के मुताबिक, मामले में ट्रस्ट के अलावा बिना रिकॉर्ड चंदा देने वालों और आजम खान के परिवार से संबंधित फर्मों की भूमिका की भी जांच हो सकती है.
वहीं, आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर विधायक ने कहा कि उनके द्वारा दर्ज कराए गए मामले दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित हैं. उन्होंने दावा किया कि आजम खान कुछ मामलों में सजा भुगत रहे हैं और आगे भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
रामपुर समाजवादी पार्टी में कथित गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर आकाश सक्सेना ने इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताया. फिलहाल, जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामले में ED की जांच और सामने आ रहे आरोपों पर सबकी निगाहें टिकी हैं.
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