विधायक बैरवा को शाहपुरा से जिले का दर्जा छीनने का मलाल नहीं...जानिए क्या बताई वजह
विधायक बोले-पिछली गहलोत सरकार ने कुछ व्यक्तियों को खुश करने को शाहपुरा को बिना सीमांकन जिला बनाया था.
Published : December 16, 2025 at 4:37 PM IST
भीलवाड़ा: शाहपुरा से भाजपा विधायक लालाराम बैरवा ने कहा कि उन्हें शाहपुरा का जिले का दर्जा खत्म होने का कोई मलाल नहीं है. पूर्ववर्ती सरकार ने गलत सीमांकन कर शाहपुरा को जिला बनाया था, इसलिए हमारी सरकार ने दर्जा समाप्त कर दिया. बैरवा भाजपा सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे थे.
शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा ने कहा कि प्रदेश में पानी, बिजली, शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में काफी काम हुए. शाहपुरा क्षेत्र में दो बार के बजट में हमारी मांगें पूरी की गई. शाहपुरा पिछड़ा क्षेत्र है, जहां रोजगार के नए अवसर पैदा करने आवश्यकता है. औद्योगिक पार्क के लिए 800 बीघा जमीन आवंटन की, जिस पर नए उद्योग लग रहे हैं.
बस, इतना अफसोस है: शाहपुरा से जिले का दर्जा छिनने के बारे में पूछ जाने पर बैरवा बोले, पिछली कांग्रेस सरकार ने आनन-फानन में 19 जिले बनाए थे. उसमें शाहपुरा भी था. शाहपुरा को जिला बनाने में कई खामियां रह गई. इसके चलते मौजूदा सरकार ने जिले का दर्जा समाप्त किया. बैरवा बोले-हम शाहपुरा को विकसित बना सीमांकन कर मुख्यमंत्री से वापस जिला बनाने की मांग करेंगे. शाहपुरा जिला बनने की पात्रता रखता है. जिला खत्म होने का मलाल नहीं है. यह सरकार का निर्णय है, जिसे स्वीकार करता हूं. मलाल इतना ही है कि पिछली सरकार ने आनन-फानन में कुछ व्यक्तियों को खुश करने को शाहपुरा को बिना सीमांकन जिला बना दिया.
विधायक ने बताई प्राथमिकताएं: बैरवा ने शाहपुरा को फिर जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात को अपनी प्राथमिकता बताया. बोले-जिले का सही सीमांकन कराएंगे. आशा है कि इस कार्यकाल में शाहपुरा फिर जिला बनेगा. अभी वहां एडीएम की पोस्ट स्वीकृत है.