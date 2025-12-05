ETV Bharat / state

बाइक पर जा रहे थे भाजपा नेता, अपराधियों ने ओवरटेक कर मारी गोली

मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेता विनोद दास पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. वह विधायक केदार गुप्ता के पीए हैं.

BJP leader shot
बीजेपी नेता को मारी गोली (ETV Bharat)
Published : December 5, 2025 at 11:50 AM IST

मुजफ्फरपुर: एक तरफ गृह मंत्री सम्राट चौधरी अपराधियों को अपराध का रास्ता छोड़ने या फिर बिहार छोड़ने की नसीहत दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है. इतना ही नहीं बीजेपी नेता पर भी अपराधी गोली चला रहे हैं. मामला मनियारी थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार देर रात अपराधियों ने कुढ़नी विधानसभा के भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री केदार गुप्ता के पीए विनोद दास को निशाना बनाते हुए गोली मार दी.

BJP विधायक के PA को मारी गोली: घटना उस समय हुई जब वे एक शादी समारोह से लौट रहे थे. गोली लगते ही आसपास मौजूद लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

ओवरटेक कर फायरिंग: स्थानीय लोगों के मुताबिक विनोद दास मनियारी थाना क्षेत्र के काजीइंडा स्थित एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक किया और अचानक फायरिंग कर दी. पहले लोगों को लगा कि युवक आपस में रेस लगा रहे हैं, लेकिन गोली चलने की आवाज से अफरा-तफरी मच गई.

राजनीति से भी जुड़े रहे हैं विनोद दास: ग्रामीणों ने बताया कि विनोद दास वर्ष 2021 में अमरक पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार रहे थे. हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा वे भाजपा में मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. फिलहाल वे कुढ़नी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक केदार गुप्ता के पीए के रूप में कार्यरत हैं.

अपराधियों की तलाश तेज: घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर खुद अस्पताल पहुंचे और घायल विनोद दास और उनके परिजनों से बातचीत की. उन्होंने बताया कि विनोद दास को गोली लगी है और उनका इलाज चल रहा है.

"पुलिस टीम मामले की बारीकी से जांच कर रही है. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी गई है. जल्द ही मामले का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- राजेश सिंह, ग्रामीण एसपी

