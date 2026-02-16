ETV Bharat / state

एपीजे स्कूल विवाद पर BJP विधायक हरीश खुराना का AAP पर निशाना, अभिभावकों को दिलाया भरोसा

उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के रोल नंबर रोके जाने का आरोप निराधार है पिछली सरकार के समय भी ऐसी स्थिति बनी थी और तब हस्तक्षेप कर राहत दी गई थी. अंतर सिर्फ इतना है कि वर्तमान सरकार ने स्थायी समाधान के लिए कानून बनाया है.

हाल ही में सौरभ भारद्वाज द्वारा एपीजे स्कूल, साकेत के मामले को लेकर सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया देते हुए खुराना ने कहा कि यह मामला वर्ष 2020 से लंबित है. उस समय दिल्ली में किसकी सरकार थी, यह सभी जानते हैं. यदि यह मुद्दा इतना गंभीर था तो पांच वर्षों तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई?.

खुराना ने कहा कि वर्ष 2025 से दिल्ली में एक मजबूत, ईमानदार और पारदर्शी सरकार रेखा गुप्ता के नेतृत्व में काम कर रही है, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल को असहज कर रही है. इसी कारण प्रतिदिन नए भ्रम और आरोप खड़े किए जा रहे हैं.

नई दिल्ली: हरीश खुराना ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके नेताओं को जनता का जनादेश स्वीकार नहीं हो पा रहा है.

प्राइवेट स्कूलों की फीस पर सख्ती

खुराना ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा लाया गया नया कानून स्पष्ट करता है कि किसी भी छात्र का रोल नंबर नहीं रोकाजा सकता. अधिनियम की धारा 13 के तहत कोई भी स्कूल अभिभावकों से बिना पूर्व स्वीकृति अतिरिक्त या अनधिकृत शुल्क नहीं वसूल सकता और न ही दबाव बनाकर फीस वसूली कर सकता है. यह व्यवस्था स्कूल-स्तरीय फीस रेगुलेशन कमेटियों और अपील प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी. दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी बच्चे का भविष्य बाधित नहीं होने दिया जाएगा। सभी छात्रों को उनका रोल नंबर मिलेगा और उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

खुराना ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य केवल अभिभावकों को न्याय दिलाना, फीस वृद्धि पर नियंत्रण लगाना और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है. ऐसे में इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? उन्होंने ‘जस्टिस फॉर ऑल’ नामक एक एनजीओ द्वारा कानून के विरोध पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि इस संगठन और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के बीच क्या संबंध हैं.

सरकार जल्द रखेगी तथ्य

उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में यदि फीस नियंत्रण और पारदर्शिता के लिए मजबूत कानून बनाया गया होता, तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती. अब जब एक सशक्त और पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है, तो उसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है. दिल्ली सरकार जल्द ही तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करेगी और जो भी सच्चाई है, वह जनता के सामने आएगी.

अभिभावकों को दिलाया भरोसा

खुराना ने कहा कि दिल्ली के अभिभावक इस नई पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था से संतुष्ट हैं और उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ईमानदारी से कार्य कर रही है. झूठ और भ्रम की राजनीति अधिक समय तक नहीं चलेगी, सत्य स्वयं सामने आएगा.

