भाजपा एमएलए हंसराज ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका, आज होगी अदालत में सुनवाई
भाजपा एमएलए हंसराज पर नाबालिग के यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 9:52 AM IST
शिमला: यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भाजपा एमएलए हंसराज ने चंबा की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. याचिका पर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी. चंबा पुलिस ने हंसराज को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए. इस दौरान पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाने का काम किया है. इस हाई प्रोफाइल केस में अब न्यायालय पर नजरें टिक गई हैं.
विधायक पर पॉक्सो के तहत लगी धारा
चूंकि मामले में युवती ने अपने नाबालिग होने के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की है, लिहाजा डॉ. हंसराज पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी धारा लगी है. ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है. एमएलए हंसराज का फोन बंद है और उनका सोशल मीडिया पन्ना भी अपडेट नहीं हुआ है. भाजपा एमएलए हंसराज पर इसी महीने की 7 तारीख को शिकायत दर्ज हुई है.
युवती ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर लगाए थे आरोप
चुराह से तीसरी बार एमएलए बने हंसराज के खिलाफ पीड़िता ने पहले फेसबुक के जरिए लाइव होकर संगीन आरोप लगाए. फिर युवती के पिता ने भी मीडिया के समक्ष आकर भाजपा एमएलए पर आरोप लगाए थे. पिता का आरोप था कि उनकी बेटी को डरा-धमकाकर बयान बदलने पर मजबूर किया गया था. फिर बीते गुरुवार को चंबा पुलिस ने युवती के पिता की शिकायत पर विधायक हंसराज के निजी सचिव व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अब पॉक्सो लगने से मामला गंभीर हो गया है. भाजपा नेता की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो प्रदेश में भाजपा को भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज चौहान का कहना है कि न्यायालय के फैसले के बाद ही स्थितियां स्पष्ट होगी.