औरैया में डांडिया नाइट में बीजेपी विधायक गुड़िया कठेरिया ने किया डांस, बोलीं- हर साल होने चाहिए ऐसे कार्यक्रम
गोपाल वाटिका में पहली बार आयोजित डांडिया कार्यक्रम में शहर के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 6:36 PM IST
औरैया : शहर के गोपाल वाटिका में आयोजित भव्य डांडिया कार्यक्रम में उत्साह और उमंग का माहौल रहा. शनिवार शाम फिल्मी गानों की धुन पर शहरवासी जमकर थिरके. कार्यक्रम में औरैया सदर से भाजपा विधायक गुड़िया कठेरिया भी डांडिया की मस्ती में झूमती नजर आईं.
गोपाल वाटिका में पहली बार आयोजित डांडिया कार्यक्रम में शहर के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. रंग-बिरंगे परिधानों में पहुंचे महिला-पुरुषों और युवाओं ने संगीत की धुन पर डांडिया खेलकर कार्यक्रम का आनंद लिया. पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और उल्लास का माहौल बना रहा.
कार्यक्रम में फिल्मी गानों की धुन ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया. जैसे-जैसे संगीत की लय तेज हुई, वैसे-वैसे प्रतिभागियों का उत्साह भी बढ़ता गया. डांडिया की पारंपरिक शैली और आधुनिक संगीत का संगम आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहा.
इस दौरान भाजपा विधायक गुड़िया कठेरिया ने भी लोगों के साथ डांस किया. कार्यक्रम में जनपद की कई जानी-मानी हस्तियों ने भी शिरकत की. उनकी मौजूदगी से आयोजन की रौनक और बढ़ गई. कार्यक्रम ने लोगों को मनोरंजन के साथ आपसी मेलजोल का अवसर भी दिया. डांडिया की धुन, रंग-बिरंगे परिधान और लोगों के उत्साह ने गोपाल वाटिका में उत्सव जैसा माहौल बना दिया.
बीजेपी विधायक गुड़िया कठेरिया ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम में शामिल होकर न सिर्फ अच्छा लगा, बल्कि महिलाओं के उत्साह को बढ़ाने वाले ऐसे आयोजन हर साल होते रहने चाहिए.
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