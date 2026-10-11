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औरैया में डांडिया नाइट में बीजेपी विधायक गुड़िया कठेरिया ने किया डांस, बोलीं- हर साल होने चाहिए ऐसे कार्यक्रम

डांडिया नाइट में शामिल हुईं बीजेपी विधायक गुड़िया कठेरिया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया : शहर के गोपाल वाटिका में आयोजित भव्य डांडिया कार्यक्रम में उत्साह और उमंग का माहौल रहा. शनिवार शाम फिल्मी गानों की धुन पर शहरवासी जमकर थिरके. कार्यक्रम में औरैया सदर से भाजपा विधायक गुड़िया कठेरिया भी डांडिया की मस्ती में झूमती नजर आईं.

गोपाल वाटिका में पहली बार आयोजित डांडिया कार्यक्रम में शहर के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. रंग-बिरंगे परिधानों में पहुंचे महिला-पुरुषों और युवाओं ने संगीत की धुन पर डांडिया खेलकर कार्यक्रम का आनंद लिया. पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और उल्लास का माहौल बना रहा.