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भाजपा विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़, सभा को संबोधित करने पहुंचे थे गोपीचंद मीणा

भाजपा विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: 11 अक्टूबर को भरतपुर में खनन विवाद को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या करने का मामला सामने आया था. इसके बाद से ही सियासत गर्म है. इसके बाद अब भीलवाड़ा में भाजपा विधायक व भाजपा प्रदेश एसटी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष गोपीचंद मीणा की गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है. बुधवार देर रात कुछ लोगों ने कार पर पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया. विधायक ने इस घटना को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सूचना पर जहाजपुर पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है.