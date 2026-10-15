भाजपा विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़, सभा को संबोधित करने पहुंचे थे गोपीचंद मीणा
भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने इस घटना को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं.
Published : October 15, 2026 at 10:42 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 10:51 AM IST
भीलवाड़ा: 11 अक्टूबर को भरतपुर में खनन विवाद को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या करने का मामला सामने आया था. इसके बाद से ही सियासत गर्म है. इसके बाद अब भीलवाड़ा में भाजपा विधायक व भाजपा प्रदेश एसटी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष गोपीचंद मीणा की गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है. बुधवार देर रात कुछ लोगों ने कार पर पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया. विधायक ने इस घटना को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सूचना पर जहाजपुर पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है.
जहाजपुर थाना प्रभारी दयाराम ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. साथ ही विधायक ने जो कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, उनकी भी जांच की जाएगी. घटना का वास्तविक कारण क्या है, इसकी भी जांच की जा रही है. यह सब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. विधायक को सुरक्षा के लिहाज से दो गनमैन मिले हुए थे. वह सभास्थल में विधायक के पास मौजूद थे. कार ड्राइवर भी कार के पास मौजूद नहीं था. ऐसे में कांच कैसे टूटा या तोड़ा गया, इसकी जांच की जा रही है.
भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा बुधवार देर शाम जहाजपुर पंचायत समिति के धौड़ गांव में पंचायत राज चुनाव को लेकर सभा को संबोधित करने पहुंचे थे. इस दौरान सभास्थल के पास खड़ी विधायक की कार के पीछे का कांच तोड़ने की आवाज आई. कार के सायरन की आवाज सुनकर विधायक व कार्यकर्ता तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे तो कार के पीछे का शीशा टूटा हुआ मिला. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. भाजपा विधायक मीणा ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता पंचायत राज चुनाव में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं गिनाकर मतदान की अपील कर रहे हैं.
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भीलवाड़ा जिले में भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट और ओछी मानसिकता के कारण उनकी कार पर पत्थर फेंककर कांच तोड़ा गया. कुछ शरारती लोगों ने जानबूझकर गाड़ी पर पत्थर मारा, जिससे कांच टूट गया. प्रशासन को सूचना दी है, जो भी दोषी होगा उसको गिरफ्तार कर ठोस कार्रवाई की जाएगी.